Hilfe im Kampf gegen den Blutkrebs : Typisierungsaktion für Baby Mats läuft weiter

Schon über 4000 Menschen beteiligen sich an der Aktion.

09. Mai 2021, 16:57 Uhr

Eutin/Pansdorf | Mit dem neuen Testbrief in der Hand und dem Hinweis auf den kleinen Mats erinnert der Trainer der Oberligafußballer von Eutin 08, Dennis Jaacks, daran, dass die Typisierungsaktion für den kleinen Mats weiterläuft. Bisher haben sich mehr als 4000 Menschen an der Aktion für den acht Monate alten Jungen beteiligt, der an Leukämie erkrankt ist.

Bei der Bekämpfung des Blutkrebses ist die Stammzellentherapie ein der erfolgversprechendsten Maßnahmen. Auch Mats’ Eltern hoffen, dass über die Typisierungsaktion ein passender Spender, ein sogenannter „genetischer Zwilling“, gefunden wird.

Dennis Jaacks hatte sich bereits vor einigen Jahren typisieren lassen. Doch dieser Test liegt mehr als zehn Jahre zurück. Grund genug für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) um eine Aktualisierung zu bitten. Jaacks schickte ein neues Wattestäbchen zurück, das auf dem Weg zur Zustellung verloren ging. Im zweiten Anlauf hat es dann geklappt: Der Umschlag mit den aktualisierten Angaben und dem frischen Test landete wohlbehalten bei der DKMS.