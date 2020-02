TSV Plön zeigt Eutin 08 II die Grenzen auf

Avatar_shz von shz.de

09. Februar 2020, 18:01 Uhr

Eutin | Die zweite Mannschaft von Eutin 08 hat ihr erstes Testspiel deutlich verloren. Der Fußball-Kreisligist unterlag dem Verbandsligisten TSV Plön mit 2:7(2:1) Toren. Beide Trainer waren mit jeweils einer Halbzeit ihrer Teams zufrieden.

Die Partie begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der zweiten Minute stibitzte der junge Eutiner Paul Elsner nach einem schlampig gespielten Pass den Plönern den Ball, sah, dass Gäste-Keeper Jannes Menze zu weit vor seinem Tor stand und erzielte mit einem clever getimten Heber das 1:0 für die Gastgeber. Der TSV Plön hatte deutlich mehr Spielanteile, agierte aber zunächst im letzten Drittel zu unentschlossen. So war ein Pfostentreffer von Tim Joneleit die erste gute Gäste-Chance.

Eutin 08 II machte die Räume eng, verschob gut und setzte bei Ballbesitz auf Konter. Nach einem schnellen Vorstoß in der 24. Minute wurde Kevin Hübner gefoult und verwandelte den folgenden Freistoß direkt zum 2:0. Nur fünf Minuten später antworteten die Gäste. Mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter erzielte der Plöner Kapitän Sören Balk den 1:2-Pausenstand.

In der Pause wechselte der Plöner Trainer Danilo Blank gleich neun Spieler ein. Die Gäste kippten zu Beginn der zweiten Halbzeit binnen weniger Minuten die Partie zu ihrem Gunsten. Erst glich Nico Kocks (48.) per verwandeltem Foulelfmeter aus, dann trafen Jens Henningsen (51.) und Palle Jespersen (52.) mit einem Traumtor in den Winkel zum 4:2 für den TSV Plön.

Die Eutiner verloren nun die Konzentration, leisteten sich vor allem in der Defensive immer mehr Fehler und agierten nicht mehr so zielstrebig. Die Gäste hatten jetzt leichtes Spiel und schraubten durch Heiner Boeck (65.), Dominik Bahnsen (70.) und erneut Henningsen (90.) das Ergebnis auf 7:2.

Beide Trainer sprachen von einem guten Test. „In der ersten Halbzeit hat meine Mannschaft die Vorgaben sehr gut umgesetzt und eine starke Leistung gezeigt. Nach dem Rückstand haben wir allerdings abgeschaltet und einige vermeidbare Gegentore kassiert. Da hat uns der TSV Plön deutlich unsere Mankos aufgezeigt“, sagte der Trainer von Eutin 08 II. Roy Meinhard. Sein Gegenüber Danilo Blank sprach ebenfalls von einem guten Test. „Zunächst fehlte uns die Durchschlagskraft. Das haben wir im zweiten Durchgang besser gemacht. Allerdings ärgern mich die Gegentore. Ich hätte lieber zu Null gespielt“, meinte der Gäste-Coach.