Fussball : TSV Plön fehlt die Cleverness

Verbandsliga Ost: Plöner verpassen mit 2:3(0:2)-Niederlage gegen den TSV Stein den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz.

15. September 2019, 16:58 Uhr

Plön | Der TSV Plön kann derzeit im heimischen Schiffsthalstadion nicht gewinnen. Die 2:3(0:2)-Niederlage im Verfolgerduell gegen den TSV Stein bedeutete die zweite Heimpleite in Folge. Damit verpassten die Plöner in Abwesenheit ihres erkrankten Trainers Danilo Blank den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Verbandsliga Ost.

Co-Trainer Bruno Brillert brachte die 90 Minuten auf den Punkt. „Heute hat die bessere gegen eine sehr clevere Mannschaft verloren“.

Sein Team begann furios und schnürte die ohnehin auf Defensive ausgerichteten Gäste tief in deren Hälfte ein. Bis zur 25. Spielminute hätte der TSV Plön klar führen müssen. Doch der enorm lauffreudige Thore Schöning, Sherko Mohamad Ali und Jens Henningsen zielten in aussichtsreicher Position zu ungenau und verfehlten das Steiner Tor.

Ein unnötiger Plöner Ballverlust leitete die völlig überraschende 1:0-Führung der Gäste durch Jan Borchert ein (32.). In der Folge wurden die Plöner Aktionen hektischer. Nach einem hoch in den Strafraum geschlagenen Freistoß erzielte Dennis Luehr mit einer Kopfballverlängerung sechs Minuten vor der Pause das 0:2.

Nach dem Wechsel fand der TSV Plön wieder zu seinem Spielrhythmus zurück und beherrschte das Geschehen. Nach einer Stunde fiel durch einen Kopfball ihres Kapitäns Sören Balk der hochverdiente 1:2-Anschlusstreffer. Der Torjubel war noch nicht verklungen, als Timo Federwisch im direkten Gegenzug mit einem Heber den Plöner Ersatztorwart Philipp Grandt zum 1:3 überwand (61.) und der Euphorie der Plöner einen herben Dämpfer versetzte. Die Gastgeber stärkten mit der Einwechselung von Stürmer Nico Kocks die eigene Offensive (73.). Der junge Plöner hatte kurz darauf die Riesenchance zum Anschlusstreffer. Aus fünf Metern geriet er jedoch in Rückenlage und drosch den Ball über das Tor. Der TSV Stein kam in der Schlussphase nicht mehr aus der eigenen Hälfte heraus. Niklas Falk verkürzte noch auf 2:3 (89.). Unmittelbar vor dem Abpfiff scheiterte Tim Joneleit mit einem Kopfball am Außennetz.