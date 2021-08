Fussball-Testspiel : TSV Pansdorf kommt immer besser in Tritt

Oberligist kommt im Kreispokal weiter und überzeugt beim 1:4 gegen den VfB Lübeck

Drei Wochen vor Saisonstart in die Fußball-Oberliga Süd ist man beim TSV Pansdorf mit dem Stand der Vorbereitung zufrieden. Am vergangenen Wochenende gab es für das Team von Trainer Helge Thomsen gleich zwei echte Standortbestimmungen. Zunächst gewannen die Pansdorfer in der ersten Kreispokalrunde beim Griebeler SV ungefährdet mit 8:0(4:0) Toren. Nur 1...

