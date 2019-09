Fussball : TSV Malente feiert souveränen 4:0-Sieg gegen den SC Kaköhl

Gastgeber hatten Möglichkeiten für einen deutlich höheren Heimsieg.

Avatar_shz von Dieter Hartmann

02. September 2019, 13:50 Uhr

Malente | Der TSV Malente gewann in der Fußball-Kreisliga mit 4:0(3:0) Toren gegen den SC Kaköhl. Dabei hätten die Malenter deutlich höher gewinnen können, ließen aber zwischenzeitlich die Zügel schleifen.

Die Gastgeber erwischten einen Traumstart. Bereits in der Anfangsminute traf Tim Liepe mit einem Distanzschuss zur frühen Führung. In der sechsten Minute erhöhte Lars Kurr mit einem Drehschuss ins Tordreieck auf 2:0. Angesichts der sicheren Führung nahmen die Gastgeber den Druck heraus, so dass die Partie dahin plättscherte. Fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff erzielte Fabian Riemann aus dem Gewühl heraus den 3:0-Pausenstand.

Im zweiten Durchgang häuften sich die Torchancen, die zum Teil fahrlässig vergeben wurden. Zudem hatte Thore Meyer mit zwei Aluminiumtreffern Pech. Der SC Kaköhl kämpfte zwar, blieb aber das gesamte Spiel über harmlos. Den 4:0-Endstand erzielte Norbert Kroll in der 85. Minute.

„Das Ergebnis hätte deutlich höher ausfallen müssen. Zum Teil hat die Mannschaft behäbig agiert und die Angriffe nicht konsequent zu Ende gespielt. Dennoch ein souveräner Sieg“, sagte Liga-Obmann Björn Kurr.