2. Handball-Bundesliga : Trainer Piotr Przybecki ist sauer

VfL Lübeck-Schwartau verliert verdient 24:26 bei Aufsteiger Dessau-Roßlauer HV.

Harald Klipp

12. Oktober 2020, 10:59 Uhr

Dessau | Der VfL Lübeck-Schwartau verlor in der 2. Handball-Bundesliga beim Dessau-Roßlauer HV mit 24:26(10:16) Toren. Der VfL blies erst nach 45 schwachen Minuten und einem Sieben-Tore-Rückstand zur Aufholjagd, konnte sich am Ende jedoch trotz einer Leistungssteigerung nicht belohnen.

Dabei hate sich Torwart Dennis Klockmann nach seinem Muskelfaserriss zurückgemeldet. Er stand von Beginn an im Tor der Lübecker. Die bessere Anfangsphase erwischten aber die Gastgeber, die mit Tempohandball und dem starken Philip Ambrosius im Tor nach 14 Minuten eine 8:4-Führung vorlegten. Bei den Schwartauern häuften sich technische Fehler und Fehlwürfe. Aufsteiger Dessau-Roßlau zog auf 12:5 davon (20.).

Das war in der ersten Halbzeit eine inakzeptable Leistung. Piotr Przybecki, Trainer des VfL Lübeck-Schwartau

Erst jetzt fand der VfL besser in die Partie und legte einen 4:0-Lauf hin. Jasper Bruhn verkürzte auf 9:12 (26.). Doch die Gastgeber bauten die Führung wieder auf 15:9 aus (29.). Beim Stand von 16:10 für den DRHV ging es in die Pause. „Das war in der ersten Halbzeit eine inakzeptable Leistung“, meinte VfL-Trainer Piotr Przybecki. Er warf seiner Mannschaft vor, dass sie bis zur Pause „mit angezogener Handbremse gespielt“ habe.

Auch nach dem Seitenwechsel dominierte der Aufsteiger das Geschehen. Beim Stand von 18:11 (39.) hatte Przybecki erneut Redebedarf. Doch auch nach der Auszeit blieb vor allem die Chancenverwertung mangelhaft. Die kompakte Abwehr der Gastgeber mit einem gut aufgelegten Ambrosius dahinter machten dem VfL zu schaffen. Auch Dennis Klockmann (fünf Paraden) konnte seinem Team nicht helfen.

Aufholjagd mit Nils Conrad im Tor

Erst als Nils Conrad ins Tor kam (47.), lief es besser. Nach Treffern von Gonschor, Verstijnen, Lindskog-Andersson, Löfström und Schult stand es zehn Minuten vor dem Ende nur noch 22:18. Nach einer weiteren Conrad-Parade traf Versteijnen zum 19:22 und wenig später besorgte der Niederländer auch das 20:22 (53.) – der VfL war zurück im Spiel. Jan Schult verkürzte nach einem Gegenstoß über die zweite Welle noch zum 23:24 (58.), doch die Zeit lief dem VfL davon. Am Ende feierten die Gastgeber einen verdienten 26:24-Erfolg.

So darf man hier in Dessau nicht auftreten, das habe ich der Mannschaft auch deutlich gesagt. Piotr Przybecki, Trainer des VfL Lübeck-Schwartau

„Insgesamt war das einfach zu wenig“, konstatierte Piotr Przybecki. „So darf man hier in Dessau nicht auftreten, das habe ich der Mannschaft auch deutlich gesagt.“ Beste Torschützen der Lübecker waren Jan Schult (6) und Carl Löfström (5).

Am Freitag erwartet der VfL Lübeck-Schwartau ab 19.30 Uhr den Thüringer Sportverein (ThSV) Eisenach, der zuletzt 27:29 gegen den TuS N-Lübbecke verloren hat und 2:2 Punkte aufweist.