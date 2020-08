Fussball : Trainer Basti Garken begrüßt fünf Zugänge aus der eigenen U19-Mannschaft

Verbandsligist geht mit einem Kader von 23 Spielern in die Saison 2020/21.

von Nils Hirseland

01. August 2020, 08:22 Uhr

Neustadt | Der TSV Neustadt hat das Kapitel „SG Neustrand“ abgeschlossen und rüstet sich für die kommende Saison. „Wir haben 23 Mann an Bord, die alle willig sind und eine gute Beteiligung im Training zeigen. Wir haben durch Corona lange genug eine Pause gehabt. Es tut der Mannschaft auch gut, dass sie wieder einen Trainer hat und nicht wie früher so oft in Eigenregie trainieren muss“, erläutert der neue Neustädter Trainer Basti Garken.

Aus der eigenen U19 kann Neustadt gleich fünf Neuzugänge verbuchen. Jarne Schulz, Florian Blume, Jannik Hartmann, Maurice Dreier und Luke Peper werden zukünftig für die erste Herrenmannschaft in der Verbandsliga auflaufen. Dem gegenüber stehen drei Abgänge. Die Brüder Moritz und Christian Matzen wechseln zum Oldenburger SV. David Alexandre Ferreira zieht es aufgrund seines Studiums nach Kiel.

Nach aktuellem Stand sind einige Testspiele geplant. Es geht am 15. August gegen den Oberligisten SV Todesfelde los. Am 18. August spielt der TSV Neustadt bei Fortuna Lübeck. Am 22. August empfangen die Neustädter den TuS Garbek. Am 29. August ist ein Spiel beim SV Hansühn vorgesehen.