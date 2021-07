Frauenfussball : Trainer Andreas Pump steht mit der BSG Eutin im Pokalfinale

Eutinerinnen setzen sich im Halbfinale mit 3:1 Toren gegen die Spielvereinigung Putlos durch

Eutin | Die Fußballerinnen der BSG Eutin haben ihr Halbfinale im Kreispokalwettbewerb mit 3:1(1:1) Toren gegen die Spielvereinigung Putlos gewonnen und stehen somit im Finale, in dem sie am Sonnabend um 14 Uhr auf den FC Riepsdorf treffen. Ellen Reese bringt Putlos in Führung Die Gastgeberinnen waren über weite Strecken Spiel bestimmend. Doch gleich zu Begin...

