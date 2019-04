Fussball : Titelverteidigung gelungen

Strand 08 macht nach 26 Spieltagen die Titelverteidigung in der Oberliga Schleswig-Holstein perfekt.

22. April 2019, 19:02 Uhr

Timmendorfer Strand | Obwohl erst der 26. Spieltag in der Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein absolviert ist, steht der NTSV Strand 08 als Meister fest. Mit einem 4:1(1:0)-Sieg gegen den SC Weiche-Flensburg 08 II sicherten sich die Timmendorfer die Titelverteidigung. Trainer Frank Salomon sagte überglücklich: „Es ist ein großartiges Gefühl, dass wir bereits zu Ostern die Meisterschaft feiern können. In den Spitzenspielen waren wir voll da, das Ziel ist erreicht.“ Umso bemerkenswerter ist die Leistung, da es in der Winterpause mit zwölf neuen Spielern einen Umbruch gab, der aber nichts an dem souveränen Auftreten der Ostholsteiner während der gesamten Saison verändert hat.

Gegen den Verfolger aus Flensburg war den Gastgebern von Beginn an anzumerken, dass sie mit einem Sieg die Meisterschaft entscheiden wollten. Obwohl das Spitzenspiel gegen Heide erst zwei Tage her war, verzichtete Salomon auf eine Rotation und schickte die gleiche Startelf wie gegen Heide auf den Platz. Beide Mannschaften boten eine ansprechende Leistung. Strand 08 setzte den Gegner früh unter Druck, die Gäste suchten aber nach einer spielerischen Lösung. Nach einigen ungefährlichen Abschlüssen ging Strand 08 in der 27. Minute in Führung. Marcel-Sven Meier erkämpfte sich den Ball im Mittelfeld, bediente Marcel Hansen. Der freistehend das 1:0 erzielte. Weiche-Flensburg wurde zum Ende der ersten Halbzeit offensiver, klare Torchancen ergaben sich aber nicht.

Das änderte sich kurz nach der Pause. Der Flensburger Fleming Barth kam aus 20 Metern zum Abschluss, Torhüter Denis Klassen konnte parieren (49.). Kurios war der zweite Timmendorfer Treffer. Meier lief nach einem Rückpass SC-Torhüter Mats Hinrichs an, der die Situation mit einem Befreiungsschlag lösen wollte. Meier blockte den Ball und schob ihn anschließend zum 2:0 ins leere Tor (50.). Die Gäste waren spürbar verunsichert, Strand 08 setzte nach. Dominik Wüst behauptete sich auf dem linken Flügel, steckte den Ball durch zu Kapitän Marcus Steinwarth, der mit einem platzierten Schuss aus halblinker Position auf 3:0 erhöhte (61.). Und auch Wüst durfte als Torschütze nicht fehlen. Allerdings hatte er ein wenig Glück, dass sich der Ball bei einem Freistoß aus 25 Metern von der Mauer abgefälscht zum 4:0 ins Tor senkte (65.). Kurz vor dem Ende gelang Marcel Cornils das 1:4 (86.), der Rest war Timmendorfer Jubel. Mittendrin waren auch Ex-Trainer Daniel Safadi und einige Spieler, die mit Safadi in der Winterpause zu Phönix Lübeck gewechselt waren. Salomon jubelte: „Jetzt wird gefeiert.“ Seine eigene Zukunft ließ der scheidende Trainer noch offen: „Natürlich habe ich Dinge im Kopf. Ich habe mich aber erst einmal voll auf Strand 08 konzentriert, alles andere werden wir sehen.“