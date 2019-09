Eishockey : Timmendorfer Eissportverein trainiert wieder auf dem Eis

Das Eis im Eis- und Tennissport-Centrum in Timmendorfer Strand ist wieder aufbereitet.

Avatar_shz von Harald Klipp

20. September 2019, 16:54 Uhr

Timmendorfer Strand | Das erste Vereinsjahr liegt hinter dem Timmendorfer Eissportverein, nun geht es mit viel Schwung in die neue Eissaison: Seit einer guten Woche ist das Eis im ETC, dem Eis- und Tennissport-Centrum in Timmendorfer Strand, frisch aufbereitet und steht wieder für alle Eissportbegeisterten zur Verfügung. Darauf haben die Kids des Timmendorfer Eissportvereins, kurz TESV, hingefiebert: Das Eis in der Hand endlich wieder gegen das Eis unter den Kufen tauschen zu können.

Denn auch wenn es ein Sommertraining für den Eishockeynachwuchs in der eisfreien Zeit gab, sind jetzt alle glücklich ihrem Lieblingssport wieder auf dem Eis nachgehen zu können. In Abstimmung mit dem Hallenbetreiber, der Gemeinde Timmendorfer Strand, bietet der TESV an drei Tagen pro Woche Laufschul-, Eishockey- und Eiskunstlauftraining an. Der Vorsitzende André Weiss erläutert: „Alle unsere Jugendmannschaften können drei Mal pro Woche aufs Eis und auch die Eiskunstläufer haben ihren festen Trainingstermin halten können.“ Jugendkoordinator Leif Krause sagt: „Unseren Jüngsten, den Laufschülern ab drei Jahren, bieten wir drei Trainingstermine pro Woche an. So sind schnelle Lernerfolge garantiert und die Kinder können – je nach Interesse – in das U9-Team, die jüngste Eishockeymannschaft, oder in die Eiskunstlaufsparte wechseln. Auf die Mannschaft der unter Neunjährigen ist der Verein besonders stolz. Schließlich ist sie die einzige im Spielbetrieb gemeldete U9-Mannschaft Schleswig-Holsteins.“

Auch die „Kingfisher“, die Eishockey-Herren-Mannschaft des TESV, sind bereits wieder ins Eistraining eingestiegen.