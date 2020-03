Fussball : Tim Schröder springt für Marco Bethke als Torwart ein

Kreisliga: Fortuna Bösdorf bringt von der SG Kühren einen Auswärtspunkt mit.

02. März 2020, 10:53 Uhr

Kühren | Der SV Fortuna Bösdorf erkämpfte sich zum Punktspielstart 2020 in der Fußball-Kreisliga Ost bei der SG Kühren ein 1:1(1:0)-Unentschieden. „Die Mannschaft hat sich durch eine gute Einstellung und disziplinierte Defensivarbeit den Punkt verdient“, meinte der Bösdorfer Fußballobmann Stephan Mohr.

Nach den 90 Minuten hatte die Fortuna allerdings auch zwei verletzte Spieler zu beklagen. Bereits in der 23. Minute musste Finn Brede mit einer Zerrung passen. Zur Pause blieb dann auch Keeper Marco Bethke in der Kabine. „Wir befürchten, dass bei ihm die Knieverletzung, die ihn in der Hinrunde außer Gefecht gesetzt hat, wieder aufgebrochen ist“, sagte Mohr.

Vor dem Wechsel präsentierte sich Bethke dreimal als großer Rückhalt, als er seine Mannschaft mit seinen Paraden im Spiel hielt. Den 1:0-Führungstreffer der SG durch Alija Bajric konnte jedoch auch er nicht verhindern (36.).

In der zweiten Halbzeit streifte sich Tim Schröder das Bösdorfer Torwarttrikot über. Die Gastgeber bestimmten zunächst das Geschehen und prüften Schröder mehrmals. Der hielt seinen Kasten jedoch sauber. Seine Vorderleute wurden in der Folge selbstbewusster. Angetrieben vom im Winter aus Osdorf gekommenen Marcus Zander fand die Fortuna besser ins Spiel. Dennis Mielke traf zum 1:1 (74.). Die Schlussminuten wurden auf beiden Seiten auf Punktsicherung ausgerichtet.

„Ein besonderes Lob gilt aus meiner Sicht den Platzverhältnissen. Der Rasen war sehr gut präpariert. Das ist nach dem vielen Regen wirklich erstaunlich“, lobte Stephan Mohr die Gastgeber.