Handball mit Kommentar : Tim Claasen übersteht Corona-Infektion

Drittligaspiel der HSG Ostsee bei der HG Hamburg-Barmbek war ein Corona-Hotspot.

17. Januar 2021, 16:40 Uhr

Lübeck | Dem Jubel folgte kurz darauf die Ernüchterung. Am Reformationstag hatten die Spieler der HSG Ostsee Neustadt/Grömitz noch den ebenso hart erkämpften wie verdienten 33:32-Erfolg in der 3. Handball-Liga bei der HG Hamburg-Barmbek in der Kabine gefeiert. Doch der Freitagabend hatte schwerwiegende Konsequenzen. Tim Claasen wachte am Dienstagmorgen mit Halsschmerzen auf, dazu kam ein Unwohlsein. Er zerbrach sich an seinem Arbeitsplatz als angehender Industriekaufmann bei der Firma Lubeca den Kopf und ging dann zu seiner Hausärztin. Die testete den 24-Jährigen, der zunehmend grippeähnliche Symptome spürte. „Am Donnerstagvormittag kam das Ergebnis: Ich war corona-positiv“, erinnert sich der Rückraumspieler an den Moment, der die Gewissheit brachte.

Die Freundin angesteckt

Das Handballspiel am 31. Oktober in der Sporthalle Wandsbek ging als Corona-Hotspot in die Geschichte ein. Insgesamt wurden rund um das Spiel 20 Corona-Infektionen festgestellt. Zu Hals- und Kopfschmerzen, Übelkeit und Gliederschmerzen gesellte sich der Verlust des Geschmackssinns. Zu allem Überfluss steckte Tim Claasen seine Freundin Louisa an, mit der er zusammen in Lübeck lebt. Sofort gingen die Türen zu, das Paar ging in Quarantäne, auf Anraten ihrer Ärzte auch innerhalb des Haushalts – so weit wie möglich getrennt.

Unterstützung von Familie und Freunden

„Zum Glück sind unsere Familien und unser Freundeskreis nicht weit entfernt. Alle waren sehr hilfsbereit“, berichtet Tim Claasen. Die beiden schrieben ihre Einkaufslisten und gaben sie über WhatsApp weiter. „Die Bestellungen standen dann nach dem Einkauf vor unserer Tür“, erinnert sich der Handballspieler, der die Unterstützung dankbar annahm. Die Quarantäne ging ihm schnell auf die Nerven: „Man kann aufräumen, man kann Netflix gucken und man kann Spiele spielen. Aber dann sind erst drei Tage vorbei“, schildert er die Einsamkeit. Sein Arbeitgeber ging auf Nummer sicher. Nach dem ersten Negativtest musste er eine weitere Woche zu Hause bleiben.

Zum Glück sind die Kolleginnen und Kollegen bei der Arbeit gesund geblieben. Tim Claasen, Handballspieler nach überstandener Infektion

Tim Claasen hatte einen relativ leichten Verlauf, hat nicht unter Fieber gelitten. Die Hausärztin habe ihm gesagt, dass er wahrscheinlich ein halbes bis ein Dreivierteljahr gegen die „normale Version“ des Virus immun sei. Doch niemand könne wissen, wie es sich mit Mutationen verhalte. „Zum Glück sind die Kolleginnen und Kollegen bei der Arbeit gesund geblieben“, stellt Tim Claasen erleichtert fest. Und auch die Tests der Familienangehörigen seien negativ gewesen.

Tägliche Telefonate mit der Hausarztpraxis

Neben Verwandten und Bekannten habe er auch durch die Arztpraxis Hilfe bekommen. „Ich bin mit einem Monitoringprogramm begleitet worden. Die Praxis hat zweimal am Tag angerufen und die Symptome erfragt. Ich bin tatsächlich nicht allein gewesen.“ Das Beunruhigend sei, das für die Krankheit bislang nur wenige Erfahrungen gebe.

Mannschaft vor dem einzigen Training im Dezember gestestet

Unter dem Strich sei er den gesamten November zu Hause geblieben. Im Dezember hat es eine Trainingseinheit für die Mannschaft gegeben. Da stand in der Halle ein lockeres Fußballspiel auf dem Programm, nachdem alle Beteiligten getestet worden waren. Aber da war auch noch das erste Februarwochenende als Start in den Rest der Punktspiele angedacht.

Spätfolgen bisher nicht festgestellt

Wer das Virus in die Mannschaft hineingetragen habe, lasse sich nicht feststellen, stellt Claasen fest. Der gemeinsame Jubel in der recht engen Kabine im Überschwang der Freude sei wahrscheinlich ein wichtiger Moment gewesen. Im Nachhinein betrachtet habe das Team Glück gehabt. Niemand habe bisher über Spätfolgen geklagt, obwohl es bei seinen Mitspielern und im Umfeld deutlich schwerere Krankheitsverläufe gegeben habe.

Tim Claasen fühlt sich bei der HSG Ostsee pudelwohl, dort spielt er mit vielen Weggefährten zusammen,mit denen er in der Jugend zusammen auf dem Feld stand. Die Saison ist für die HSG Ostsee, die in der Spielzeit 2019/20 in der 3. Liga bleiben durfte, weil es nach dem Saisonabbruch keinen Absteiger gegeben hat, gut angelaufen. „Wir haben nach zwei Niederlagen drei Siege eingefahren. Wir sind in einem Flow gewesen“, sagt Claasen. Jetzt deutet vieles darauf hin, dass auch die Serie 2020/21 nicht wie geplant zu Ende gespielt werden kann.

Liga will im März weiterspielen

Die Liga hat in einer Videokonferenz beschlossen, die Saison am 1. März weiterzuspielen – aber es deutet vieles darauf hin, dass es statt Lockerungen eher Verschärfungen für den Lockdown geben wird. Und dann müsse es eine Vorbereitungszeit geben, damit sich die Spieler auch körperlich wieder an die Belastungen des Leistungssports gewöhnen.

Gemeinsame Trainingseinheiten mit Skype

Tim Claasen hofft, dass die Mannschaft in absehbarer Zeit wieder trainieren kann. „Zurzeit arbeitet jeder seinen Laufplan ab. Zweimal pro Woche sehen wir uns per Skype“, berichtet der Spielmacher vom Sportalltag. Er ist froh, dass die Mannschaft sich auf diesem Weg regelmäßig sieht. Er ist fest davon überzeugt, dass alle diszipliniert an sich arbeiten: „Wir wissen alle, worauf wir hinarbeiten. Jeder Leistungssportler hält seinen Körper in Schuss.“

Handball-WM mit gesundheitlichem Risiko

Corona macht auch vor Profisportlern nicht halt. Bei der Weltmeisterschaft in Ägypten diktiert die Gefahr Virus das Geschehen in den Unterkünften und die Spielpläne. „Egoistisch betrachtet ist es schön, dass man im Fernsehen Handball gucken kann. Auf der anderen Seite kann ich aber auch sehr gut verstehen, das Kritik aufkommt.“ Er könne die Entscheidung einiger Spieler gut nachvollziehen, die die WM-Teilnahme abgesagt haben.