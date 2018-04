THW-Star Toft Hansen zu Gast in Malente

von shz.de

Mit viel Applaus wurde das Geheimnis, welcher Spieler des THW Kiel den Nachwuchs der HSG Holsteinische Schweiz besuchen würde, gelüftet. Aus dem Kabinengang der Malenter Sporthalle kam der dänische Kreisläufer Rene Toft Hansen und leitete anschließend das Training.

Zuvor hat das Team der Schul- und Vereinstour des Rekordmeisters bereits ein umfangreiches Aufwärmtraining angeleitet. Koordinationsübungen sowie Prell- und Fangspiele lenkten die aufgeregten Nachwuchshandballer etwas ab, ehe wieder gemeinsam im Kreis gerätselt wurde, welcher THW-Profi wohl zu Besuch kommt. Vom Organisations-Team aus Kiel gab es hierzu Tipps: „Er kommt aus Skandinavien und er kassiert viele Zeitstrafen“, hieß es. Als das Ratespiel gelöst wurde, brandete Applaus auf, unter dem der in einer absoluten Handballer-Familie aufgewachsene Toft Hansen in die Halle schritt, in der die Jungen und Mädchen der HSG wöchentlich trainieren und spielen. „Man sah die Kinder strahlen. Alle waren ganz aufgeregt, denn einen Handballprofi hat man ja nicht alle Tage zu Besuch“, freut sich Mit-Initiatorin und FSJ-lerin Anneke Müller. Nach diversen Spielchen und Eins-gegen-Eins-Aktionen gegen den über zwei Meter großen und über 110 Kilogramm schweren Nationalspieler, der kommende Saison zum ungarischen Top-Club MKB Veszprém wechselt, stand eine ausführliche Fragerunde an. „Wie bist du zum Handball gekommen?“, „Was ist dein Lieblingsessen?“, „Was waren deine schlimmsten Verletzungen?“ Die Fragen der E- und D-Jugendlichen waren umfassend. Der 33-Jährige nahm sich sowohl dafür, als auch für Foto- und Autogrammwünsche viel Zeit. Für ihn war es eine willkommene Abwechslung, läuft die Saison in der Liga mit dem derzeitigen Platz fünf nicht zufriedenstellend und auch das Aus in der Championsleague droht.

Davon war dem Profi mit dem sympathischen dänischen Akzent jedoch nichts anzumerken. „Das war ein toller Handballnachmittag. Wir freuen uns, dass alles so toll geklappt hat“, sagt Müller. Auch der neue Vorsitzende der HSG Holsteinische Schweiz, Jochen Degner, war zugegen und zeigte sich begeistert von der gesamten Atmosphäre in der Halle.