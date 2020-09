Fussball : Thomas Schultalbers beschäftigt die Abwehr

Kreisliga: TSV Malente feiert mit dem 4:2 gegen Fehmarn den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Avatar_shz von Dieter Hartmann

27. September 2020, 21:11 Uhr

Malente | Der TSV Malente hat einen perfekten Start in der Kreisliga hingelegt. Nach dem Kantersieg in Riepsdorf folgte im ersten Heimspiel in diesem Jahr ein überzeugender 4:2(2:0)-Erfolg gegen die SG Insel Fehmarn. „Wir sind mehr als zufrieden“, freute sich Trainer Stefan Schümann über den zweiten Sieg in Folge.

Der Coach hatte seine Mannschaft offensiv aufgestellt und mit Thomas Schultalbers und Julian Puls zwei Spitzen aufgeboten. Die Malenter liefen die Gäste früh an und ließen sie zu keinem Zeitpunkt zur Entfaltung kommen. „Fehmarn hatte im gesamten Spiel nur eine herausgespielte Chance“, war Schümann mit der Defensivleistung seines Teams zufrieden.

Die Gastgeber agierten effektiv und gingen mit ihrer ersten Gelegenheit in der zehnten Minute in Führung. Nach einem Eckball von Fabian Riemann verlängerte Puls auf Niels Matzanke, der den Ball nur noch über die Linie drückte. Der Treffer zeigte Wirkung und die Gastgeber wurden immer selbstsicherer. So war das 2:0 in der 22. Minute verdient. Gäste-Torwart Oliver Krüssel konnte einen scharfen Torschuss von Schultalbers nicht festhalten, Puls war zur Stelle und staubte zum Halbzeitstand ab.

Im zweiten Durchgang wurde die SG Fehmarn etwas druckvoller und nutzte ihre erste Chance nach einer Stunde durch Klaas Micheel zum Anschlusstreffer. Danach wurde die Partie hektischer, doch Malente überstand diese Phase schadlos.

Die Schlussphase wurde noch einmal turbulent. Zunächst erhöhte Tobias Junge nach einem genauen Zuspiel des starken Colin Gätje in der 81. Minute auf 3:1. In der Nachspielzeit verwandelte Fabian Plöger einen aus Malenter Sicht fragwürdigen Foulelfmeter, doch fast im Gegenzug fiel mit dem 4:2 die Entscheidung. Der eingewechselte Thore Meyer setzte Fabian Riemann in Szene, der die Chance kaltschnäuzig nutzte. „Ein verdienter und ungefährdeter Sieg, weil wir kaum etwas zugelassen haben. Die gesamte Mannschaft hat sich heute sehr kompakt präsentiert“, sagte Stefan Schümann.