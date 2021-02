2. Handball-Bundesliga : Thees Glabisch fällt lange aus

Der VfL Lübeck-Schwartau erwartet am Freitag ab 19.30 Uhr ohne Zuschauer Aufsteiger Dessau Haßlauer HV.

Lübeck | Das Auswärtsspiel in Emsdetten hatte für Thees Glabisch gesundheitliche Folgen. Bei ihm wurde nach dem Spiel ein Meniskusschaden festgestellt, der 27-Jährige wurde am Donnerstagvormittag operiert. Glabisch fällt auf unbestimmte Zeit aus, also auch für d...

