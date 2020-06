Handball : Teams dürfen wieder trainieren

HSG Holsteinische Schweiz hat Übungsbetrieb unter Corona-Bedingungen aufgenommen.

01. Juni 2020, 10:32 Uhr

Malente | Mitte Mai hat die Handballspielgemeinschaft Holsteinische Schweiz eine Freigabe für den Sportplatz erhalten. Seitdem dürfen die Sportlerinnen und Sportler wieder gemeinsam trainieren. Inzwischen gibt es sogar die Freigabe für die Sporthalle.

„Die Kinder haben sich unglaublich gefreut, dass es wieder los geht und sie den Ball in die Hand nehmen konnten“, berichtet die stellvertretende Jugendwartin Julia Gelhardt. „Zum Glück war alles so weit vorbereitet, sodass wir direkt mit dem Training in der Halle starten konnten.“

Ohne Hygienekonzept geht es nicht

Die weibliche B-Jugend war das erste Team, das von den Bemühungen der Verantwortlichen profitierte. Denn mit Unterstützung durch den TSV Dörfergemeinschaft und den TSV Malente wurde ein Hygienekonzept erstellt, mit dem ein Pandemie-gerechtes Training stattfinden darf.

Für jede Trainingseinheit gibt es Unterschriftenlisten

„Es gibt Kleingruppen mit fünf Spielern, für die ein Trainer zuständig ist. Das Spielfeld wird in unterschiedliche Räume unterteilt und die Gruppen führen unter Aufsicht das geplante Stationstraining durch. Taktische Korrekturen dürfen nicht vorgenommen werden. Nach dem Training werden die Materialien desinfiziert. Um eine Infektionskette verfolgen zu können, müssen wir Unterschriftenlisten führen, aus denen auch hervorgeht, wer in welchen Gruppen trainiert hat. Die Umkleiden und Duschen sind gesperrt“, schildert Gelhardt die Vorgaben. Der Aufwand ist groß. Daher starten die Teams erst nach und nach in den Trainingsbetrieb. Auf die Freigabe der Eutiner Hallen wartet die HSG noch, hofft aber, dass sie in den kommenden zwei Wochen, zumindest teilweise, erteilt wird.

Unterstützung gesucht

Die HSG ist weiter optimistisch, dass im September in die neue Saison gestartet werden kann. Damit das funktioniert, bittet der Verein um Unterstützung im Trainingsbetrieb. Interessierte können sich per E-Mail an j.gelhardt@gmx.de wenden.