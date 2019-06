Schiessen : SSV Kassau dominiert Rangliste

Nachwuchsschützen zeigen im Landesleistungszentrum ihre Klasse mit Luftgewehr und Kleinkaliber.

10. Juni 2019, 18:32 Uhr

Kellinghusen | Die Jüngsten standen im Landesleistungszentrum des Norddeutschen Schützenbundes in Kellinghusen im Blick der Landestrainer. Insgesamt 102 Schüler, Jugendschützen und Junioren schossen in fünf Disziplinen nach drei Vorrunden um die Platzierung in der Rangliste. Und wieder einmal machten Mädchen und Jungen des SSV Kassau auf sich aufmerksam, vier von ihnen setzten sich an die Spitze. Beim Lichtpunktschießen und im Wettbewerb Luftpistole waren Ostholsteiner nicht beteiligt.

Die Landestrainer Ingolf Falkenberg, Jürgen Scheer, Sonja Ostermann und Björn Witt waren mit ihren Schützlingen kurz vor den Landesmeisterschaften zufrieden. Neben dem Ziel, möglichst Ranglistenerster zu werden, spielte auch der Erfahrungsaustausch eine große Rolle. Der Malenter Falkenberg: „Die Besten aus Schleswig-Holstein kennen sich von vielen Veranstaltungen, sie geben auch Tipps weiter. Das war eine schöne Endkampfveranstaltung.“

Spannung beim Luftgewehrwettkampf der Schüler, den Alicia Schultz vom SSC Fockbek denkbar knapp mit 188 Ringen vor Leonie Jürgensen vom SV Malente (187) und Fenja Vandeck vom SV Redderschmiede (186) gewann. In der Jugendklasse setzte sich die Lübecker Sportschützin Julia Schneider ringgleich mit 376 an die Spitze, sie wurde aber Zweite, weil ihre letzte Zehnerserie knapp schlechter war. Ähnlich packend verlief der Wettstreit der Junioren, denn Natalie Sevke stand mit 390 Ringen leicht vor Celina Sophie Dahm (389). Sicher Dritter wurde unter 16 Startern Robin Jedtberg mit 383, alle drei gehören dem SSV Kassau an. Im Luftgewehr-Dreistellungskampf überzeugte der Kassauer Hannes Dohm mit 582 Ringen, acht Zähler betrug der Abstand zu Alicia Schultz vom SSC Fockbek.

Auch im Dreistellungskampf Kleinkaliber jubelte der Kassauer Jugendbetreuer Uwe Weede, denn Hannah Ehlers hatte in der Jugendklasse als Beste 536 Ringe abgeliefert. Bei den Junioren bestimmten unter 14 Startern aus Schleswig-Holstein allein sechs Kassauer auf den Rängen eins bis sechs das Geschehen. Robin Jedtberg überzeugte mit 548 Zählern vor Natalie Sevke (539) und Mathilda Chandisingh (533).

„Das war ein schöner Tag für den SSV Kassau“, sagte Uwe Weede. „Wir müssen aber auf dem Teppich bleiben, bei den Landesmeisterschaften kommt es wieder auf die Tagesform an.“