Handball : Spitzenspiel knapp verloren

A-Jugendhandballerinnen unterliegen der HSG Kalkberg 20:23(10:12).

01. Dezember 2019, 20:47 Uhr

Bad Segeberg | Im Spitzenspiel der Süd/Ostsee-Liga verloren die A-Jugendhandballerinnen der HSG Holsteinische Schweiz gegen die HSG Kalkberg 06 mit 20:23(10:12) Toren. Während die Holsteinerinnen vor dem Spiel bereits ein Mal verloren hatten, hatten die Gastgeberinnen ein Mal unentschieden gespielt.

In der ersten Halbzeit zeigte sich bis zum 10:10 (25.) ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die Holsteinerinnen häufig ein bis zwei Tore vorlegten und die Gastgeberinnen ausglichen. „Wir haben nicht schlecht gespielt, vor allem in der Abwehr“, fand der Eutiner Trainer Frank Lübke. Sein Team ging dennoch mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Kabine. Im Angriff waren die Gäste zum Teil von der durchgängigen Manndeckung gegen Paula Gelhardt verunsichert.

In der zweiten Hälfte zogen die körperlich stärkeren Segebergerinnen von 13:12 (33.) bis auf 22:15 (46.) davon. „In der letzten Viertelstunde haben wir offener gespielt“, sagte Lübke zur erfolgreichen Umstellung im Abwehr-Verbund. Aber die Torausbeute habe zu wünschen übrig gelassen.Deshalb sei die Niederlage auch verdient gewesen. Für die HSG Holsteinische Schweiz spielten Malin Maczey (11), Melissa Cornils (3), Leonie Leder, Svea Trostmann (je 2), Henrike König (1), Paula Gelhardt (1/1), Jonna Westermann, Meret Mißling, Ina Westermann, Leonie Sönmez und Lea Bröer.