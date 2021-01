Klipp & klar : Sonderstatus mit Tücken

Prrofisport ist auch im Lockdown möglich, aber nicht ungefährlich.

Avatar_shz von Harald Klipp

17. Januar 2021, 16:40 Uhr

Die Gefahr lauert überall dort, wo wir anderen Menschen begegnen. Daher gilt: So wenig Kontakt wie möglich. So weit die Theorie. Der Profisport genießt in Zeiten der Pandemie einen Sonderstatus. Er soll Unterhaltung und ein kleines Stück Alltag in das Leben bringen, das der Lockdown kräftig verändert hat. Dass diese besondere Stellung des Hochleistungssports ihre Tücken hat, haben die Handballer der HSG Ostsee am eigenen Leib erfahren. Und auch den Profis, die in Ägypten ihren Weltmeister suchen, ist im Umgang mit dem tückischen Virus mulmig. Aber die Handballer sind – wie andere Athleten auch – in einer vertrackten Lage. Sie versuchen, ihre Sportart über die Pandemie hinaus in eine hoffentlich sicherere Zukunft zu retten. Dabei rücken Ergebnisse in den Hintergrund und Infektionszahlen in den Mittelpunkt. Für sie und uns gilt: Maske auf und Abstand wahren! Denn ein einziger Fehler kann schwere gesundheitliche Folgen haben.