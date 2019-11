JugendHandball : Sieg mit elf Treffern Vorsprung

Pokal der C-Jugend: HSG Holsteinische Schweiz gewinnt 33:22 gegen den TuS Lübeck.

Avatar_shz von shz.de

19. November 2019, 11:54 Uhr

Eutin | Die C-Jugendhandballer der HSG Holsteinische Schweiz gewannen in der Landes-Pokal-Hallenrunde in Schleswig-Holstein das dritte Spiel in Folge. Sie besiegten den TuS Lübeck 33:22.

Von Anfang an war für den TuS Lübeck kein Land in Sicht! Stefanie Fürst, Sprecherin der C-Jugendhandballer der HSG Holsteinische Schweiz

Thorge Dannenberg eröffnete der Torreigen und warf vier seiner fünf Tore in den ersten vier Minuten – da führten die Gastgeber bereits deutlich mit 5:0. „Von Anfang an war für den TuS Lübeck kein Land in Sicht“, sagte Teamsprecherin Stefanie Fürst. Zur Halbzeit führte der Ostholsteiner Handballnachwuchs mit 18:12.

Nach 29 Spielminuten führte die HSG zum ersten Mal mit zehn Toren Vorsprung

Die erste Zehn-Tore-Führung gelang dem Haupttorschützen Nicolas Kahmke nach 29 Spielminuten mit dem Treffer zum 22:12-Zwischenstand. Am Ende gewann die HSG souverän mit elf Toren Vorsprung. Stefanie Fürst freute sich über eine „geschlossene Mannschaftsleistung“. Sie lobte die drei Torhüter Lukas Puschkarev, Julian Hermes und Lasse Zemski. Für die HSG Holsteinische Schweiz spielten außerdem Nicolas Kahmke (9), Thorge Dannenberg (5), Lenni Marquardt (4), Julian Euler (4/1), Julius Clasen, Tom Rickers (je 3), Niklas Königshoff (2), Lasse Finck, Maximilian Feldt, Nick Fürst (je 1) und Jorik Rusch.