Fussball : SG Sarau/Bosau hat Eintracht Groß Grönau im Griff

Verbandsliga Süd: Florian Schumacher eröffnet den Torreigen mit einem verwandelten Elfmeter.

25. August 2019, 20:11 Uhr

Sarau | Die SG Sarau/Bosau hat in der Fußball-Verbandsliga Süd mit 5:2(1:1) Toren gegen des TSV Eintracht Groß Grönau. Nach der enttäuschenden Leistung beim 2:2 gegen den SV Schackendorf in der Vorwoche zeigte die Mannschaft ein anderes Gesicht und kontrollierte die Begegnung über weite Strecken.

Nach einem Foul an Marvin Obenaus im Strafraum der Gäste verwandelte Florian Schumacher den fälligen Elfmeter zum 1:0 (14.). In der 24. Minute unterlief den Gastgebern dann doch ein Fehler, den Alexander Beyer zum 1:1 nutzte. Trotz des Chancenplus ging es mit dem Unentschieden in die Kabine.

Während der Pause gab sich der Sarauer Trainer Jürgen Oelbeck optimistisch. Und er behielt recht. In der 51. Minute erzielte Florian Schumacher das 2:1. Drei Minuten später legte Philipp Truschkowski mit dem 3:1 nach (54.). Zwar verkürzte Alexander Beyer in der 56. Minute auf 2:3, doch Sarau ließ nichts mehr anbrennen. In der 63. Minute sah der Eintracht-Spieler Florian Hahn die Gelb-Rote Karte. Marvin Obenaus schoss das 4:2 (71.). Jasper Frahm köpfte das 5:2 (83.).

„Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung mit viel Herz und Leidenschaft. Wir hatten uns einiges vorgenommen nach der letzten Woche und konnten zuhause unseren Zuschauer dieses Mal ein schönes Spiel bieten. Wir waren dominant und hatten viele Chancen, so dass der Sieg auch völlig verdient war. Das war ein schönes Spiel“, lautete das Fazit von Jürgen Oelbeck.