SG Sarau/Bosau geht großzügig mit ihren Torchancen um

von shz.de

05. Mai 2019, 22:53 Uhr

Sarau | Die SG Sarau/Bosau trennte sich in der Fußball-Verbandsliga Süd mit 1:1 (0:0) vom VfL Tremsbüttel. Die Gastgeber zeigten eine starke erste Halbzeit und erspielten sich früh eine Reihe an Chancen.

Marvin Obenaus schoss jedoch freistehend knapp am Tor vorbei (8.). Nach Foul an Hans Reimers entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Malte Villbrandt vergab den Elfmeter und setzt ihn an den Pfosten (10.). Tom Roskot schoss in einer Eins-gegen-Eins-Situation den Torwart an (30.). So ging es torlos in die Pause. Nach dem Seitenwechsel fand Tremsbüttel etwas besser in die Partie. Sarau blieb aber bis zur 75. Minute die bestimmende Mannschaft. Erneut wurde Hans Reimers im Strafraum der Gäste gefoult und der Schiedsrichter zeigte abermals auf den Punkt. Malte Villbrandt bewies Nerven und trat zum zweiten Mal an. Diesmal war Villbrandt erfolgreich und verwandelte zum 1:0 (75.).

In der Schlussphase warf Tremsbüttel alles nach vorne. Sarau sah sich nun in die Defensive gedrängt. Und vorne fehlte es an dem nötigen Quäntchen Glück und Präzision. Christoph Jürgens traf mit einem Freistoß nur die Latte (80.). Lennard Ann glich zum 1:1 aus (88.).

„Wir haben unsere vielen Chancen nicht genutzt. Zur Pause hätten wir schon 3:0 führen müssen. Am Ende zeigte sich Tremsbüttel sehr kämpferisch und wir waren in der Schlussphase nicht clever, weshalb wir noch den Ausgleich kassiert haben“, sagte der Sarauer Trainer Jürgen Oelbeck.