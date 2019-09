Fussball : SG Insel Fehmarn kassiert in Malente die erste Saisonniederlage

Kreisliga: TSV Malente steigert sich nach der Pause und setzt sich 3:2(2:2) durch.

16. September 2019, 15:20 Uhr

Malente | Der TSV Malente gewann in der Fußball-Kreisliga mit 3:2(2:2) Toren gegen die SG Insel Fehmarn und brachte den Gästen die erste Saisonniederlage bei. Die Malenter steigerten sich nach der Halbzeitpause und hätten am Ende sogar höher gewinnen können.

Die Gastgeber fanden zunächst schwer in die Partie, während die Fehmarner die Anfangsphase bestimmten. Die Gäste gingen mit einem Doppelschlag in der 20. und 22. Minute in Führung. Erst nutzte Bjarne Struck die fehlende Abstimmung zwischen Marius Schwarz und Torwart René Hohenstein, dann erhöhte Sven Westphal mit einem Distanzschuss auf 2:0. Nur drei Minuten später wurde Thore Meyer im gegnerischen Strafraum gefoult. Den folgenden Elfmeter verwandelte Fabian Riemann sicher. Nach einem Foul an Julian Puls zeigte Schiedsrichter Peter Gradert erneut auf den Punkt. Auch diese Chance ließ sich Riemann nicht entgehen und traf zum 2:2-Halbzeitstand (37.).

Thore Meyer gelingt das Siegtor

Nach einer deutlichen Kabinenansprache kamen die Malenter besser ins Spiel und drückten dem Geschehen ihren Stempel auf. Die Gäste befreiten sich meist nur mit langen Bällen, während sich die Malenter einige Chancen erspielten. Den Siegtreffer erzielte Thore Meyer (58.). Weitere Treffer fielen nicht, obwohl Nils Dummer zwei Großchancen besaß. Ein frecher Lupfer landete am Pfosten, wenig später scheiterte er am glänzend reagierenden Gäste-Torwart Oliver Krüssel.

Insgesamt hatten wir mehr Chancen und behalten zurecht die drei Punkte in Malente. Björn Kurr, Ligaobmann des TSV Malente

„Aufgrund der deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause ist unser Sieg verdient. Insgesamt hatten wir mehr Chancen und behalten zurecht die drei Punkte in Malente“, sagte Liga-Obmann Björn Kurr.