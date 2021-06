Fussball : Seminar mit Tipps fürs Jugendtraining

Fair Play steht beim Konzept von Jochen Bauers Projekt im Mittelpunkt.

17. Juni 2021, 16:21 Uhr

In einem Workshop im Malenter Ernst-Rüdiger Sportpark informierten sich rund 15 Trainer und Betreuer im Fußball-Jugendbereich über neue Methoden zum Thema „Fair Play“. Eingeladen hatte Jochen Bauer von der gemeinnützigen GmbH „jb fairplay“ in Zusammenarbeit mit dem Schleswig-Holsteinischen Fußballverband (SHFV). Er stellte in dem mehrstündigen Seminar sein neues Trainingskonzept vor.

Unter den Teilnehmern waren unter anderem mit Helmut Groskreutz, Nils Dummer und Julian Puls auch Vertreter der BSG Eutin und des TSV Malente. Sie wurden in einem theoretischen und einem praktischen Teil über die entwickelte Trainingsmethodik und neue Spielformen unterwiesen. „Uns ist wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen respektvoll miteinander umgehen und den richtigen Umgang mit Niederlagen und Misserfolgen lernen. Dieses Konzept lässt sich aber genauso gut auf Erwachsene übertragen“, erläuterte Jochen Bauer den Fußballfunktionären.

Weitere Schwerpunkte in seinem Referat waren die Themen „Teamarbeit“ und „Motivation“. Mit vielen Übungen und einigen Spielformen wurde das erworbene theoretische Wissen abschließend unter der Leitung des A-Lizenzinhabers Bauer in der Praxis vertieft.

Bauer liegt besonders die Integration am Herzen. Dazu hat er die Aktion „Happy Integration Kids“ entwickelt. „Eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist die freundschaftliche Integration ausländischer Mitmenschen. Bei unseren besonderen Integrations-Events führen wir Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren unterschiedlichster Herkunft zusammen. Wir vermitteln Ihnen Spaß beim Sport und Freunde in der Gemeinschaft“ sagt Jochen Bauer.