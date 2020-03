Eishockey : Saison für beendet erklärt

Timmendorfer gehen davon aus, dass sie in die Regionalliga aufsteigen.

12. März 2020, 16:14 Uhr

Timmendorfer Strand | Das für Freitagabend angesetzte Spiel in der Aufstiegsrunde zur Eishockey-Regionalliga zwischen dem Club für Eissport in Timmendorf (CET) und der 1b-Mannschaft der Crocodiles Hamburg findet nicht statt. Der Niedersächsische Eissport-Verband (NEV) hat aufgrund des Corona-Virus die Saison für alle Ligen als beendet erklärt. Gleiches hatte zuvor schon die DEL für die erste und zweite Liga veranlasst. Welche sportlichen Auswirkungen das vorzeitige Saisonende hat, steht noch nicht fest. An dem angestrebten Aufstieg der Timmendorfer in die Regionalliga dürfte sich aber nichts ändern. Hierzu die Mitteilung des Vereines: „Stand jetzt müssen wir diese Meldung erst einmal sacken lassen und bitten um euer Verständnis, dass wir so schnell noch nicht auf offene Fragen reagieren können.“