Bogenschiessen : Regina Mertes ist Landesmeisterin

Bogenschützen aus dem Kreis Ostholstein präsentieren sich in Fockbek in ausgezeichneter Verfassung

Wilhelm Boller

27. Januar 2020, 19:17 Uhr

Fockbek | Zufriedene Gesichter gab es bei den Jugend- und Sportleitern von sechs Bogensportvereinen des Kreisschützenverbandes Ostholstein nach Ende der Landesmeisterschaften in der Halle in Fockbek. Alle bekamen eine oder mehrere der zehn Einzel-Medaillen ab, sechs gingen dabei in den Bogenarten Recurve und Compound an Nachwuchsschützen, von den Schülern C bis zu den Junioren, vier ergatterten Erwachsene.

Die Besten des Kreisverbandes und des Norddeutschen Schützenbundes warten nun auf die Bekanntgabe der Qualifikationsringzahlen für die Deutsche Meisterschaft vom 13. bis 15. März im bayrischen Hof.

Rasmus Hielscher löst das Ticket für die Deutschen Meisterschaften

Recurvebogen: Bei den Jüngsten in der Schülerklasse C (8 – 10n Jahre) standen hinter Titelverteidiger Timo Scheunemann aus Uetersen (520 Ringe) mit Bennet Schaufler vom ATSV Stockelsdorf (503) und Luca Marc Dögow vom ESV Insel Fehmarn (501) zwei Starter aus Ostholstein auf dem Treppchen. Die Goldmannschaft von der Insel mit Dögow, Hendrik Kleingarn und Mona Oledzka hatte keine Konkurrenz. Als bester Junior (18 – 20 Jahre) überzeugte mit 560 Ringen Rasmus Hielscher vom Bosauer SV gegen zehn Mitstreiter. „Damit sollte ich meinen zweiten Start bei der Deutschen Meisterschaft gesichert haben. Vor einem Jahr im Freien und nun in der Halle. Ich bin sehr zufrieden,“ sagte Hielscher, der deutlich vor dem Mitfavoriten Lion Bogen aus Norderstedt (549) lag. Da gratulierte gleich Karin Schröder vom Bosauer SG, die in einem reinen NDSB-Wettbewerb für Senioren mit 473 Ringen Gold vor dem Ahrensböker Gillschützen Wolf-Dieter Lück (445) gewann.

Bei den Männern (21 – 49) war der Stockelsdorfer Sebastian Strohof mit 552 Ringen nicht weit vom Titelträger Stefan Bergfeld (555) entfernt, hatte aber auch Glück, denn Bronze ging für 551 weg. Souverän setzte sich bei den Damen die Stockelsdorferin Ragna Mertes mit 530 Zählern gegen Doreen Sietz aus Uetersen und Rachel Lorenz vom TSV Schwarzenbek durch.

Compoundbogen: In der Jugend (15 – 17) hatte es Landesmeister Hakon Könker von der Ahrensböker Gill nur mit Niklas Marquardt vom Griebeler SV zu tun, der Sieg war mit 542:529 deutlich. Ähnlich klar die Silbermedaille für Leon Kusche vom TSV Heiligenhafen mit 546:568 hinter dem Kieler Henning Greve.

Der Norddeutsche Schützenbund war insgesamt mit den über 180 Starts zufrieden. Als kommissarischer Bogenreferent hatte Jörn Kreimann, dem in Fockbek seine Tochter Katja half, die Veranstaltung sicher im Griff: „Ich hoffe, dass wir auch bei den Deutschen Meisterschaften wieder gut vertreten sind.“