Fussball : Rasmus Tobinski gleicht aus

Oberliga: Eutin 08 gelingt beim TSV Kropp in der Nachspielzeit das Tor zum 1:1(0:0)-Endstand.

von Harald Klipp

19. Mai 2019, 19:34 Uhr

Kropp | Die Fußballer der Sportvereinigung Eutin 08 haben sich in der Fußball-Oberliga das Verlieren abgewöhnt. Die Mannschaft um Trainer Dennis Jaacks steckte auch im letzten Saisonspiel beim TSV Kropp nach einem Gegentor in der 89. Minute nicht auf und traf noch zum Ausgleich, der den 1:1(0:0)-Endstand bedeutete, so dass die Eutiner zum neunten Mal ungeschlagen blieben.

„Ein schönes Spiel und viele Tore“, hatte sich der Stadionsprecher in Kropp gewünscht. Sein Wunsch ging nur teilweise in Erfüllung. Beiden Teams war anzumerken, dass ihre Akkus nach einer langen Saison leer waren, in der beide erfolgreich um den Verbleib in der Oberliga gekämpft hatten. Die Gäste waren das überlegene Team, der TSV Kropp fand bei böeigem Wind auf einem trockenen knüppelharten Rasenplatz schlecht ins Spiel.

Harald Klipp

Die ersten Möglichkeiten hatten die Eutiner, bei denen Kevin Ferchen im Sturmzentrum spielte und bei denen Rasmus Tobinski auf rechts und Robin Kelting auf links eine Flügelzange bildeten. Die ersten Möglichkeiten hatte jedoch der TSV Kropp durch Anton Merz die erste Möglichkeit, der jedoch an Nikolas Wulf im Gästetor scheiterte (15.). Kurz darauf wären die Gastgeber beinahe in Führung gegangen, doch ein Weitschuss landete, vom unberechenbaren Wind getragen, am linken Lattenkreuz (18.). Auf der anderen Seite setzte sich Ferchen bei einer Flanke durch, TSV-Torwart Daniel Jeromin wehrte seinen Kopfball aus sechs Metern reaktionsschnell ab, im Nachsetzen köpfte Jesse Schlüter wenige Zentimeter neben das Tor (30.).

Harald Klipp

„Bei der Konstellation haben beide Mannschaften noch einmal ein für die Zuschauer tolles Spiel hingelegt“, meinte der Kropper Trainer Dirk Asmussen nach dem Spiel, bei dem schon vor dem Anpfiff klar war, dass es um nichts mehr ging.

Aufregung gab es in den letzten Minuten. Erst ging Nikolas Wulf kurz vor dem eigenen Fünf-Meter-Raum etwas zu stürmisch zur Sache, Schiedsrichter Steffen Brandt entschied auf Foulspiel und Elfmeter (89.), Anton Merz lief an – und scheiterte an Wulf, doch der eingewechselte Daniel Schwensen traf im Nachschuss zur Führung. Die Kropper Freude über den vermeintlichen Siegtreffer währte jedoch nicht lange. Der ebenfalls eingewechselte Madiop Badian Pouye, kurz „Paco“ genannt, wurde nach einem langen Ball von Nico Bruns im Strafraum von Lennard Plaga zu Fall gebracht. Wieder zögerte Schiedsrichter Brandt nicht und pfiff sofort Elfmeter. Rasmus Tobinski nutzte die Chance und versenkte den Ball zum 1:1 (90.+2).

Unsere Serie soll einfach nicht zu Ende gehen. Heute war es die 92. Minute, die uns gerettet hat. Dennis Jaacks, Fußballtrainer des Oberligisten Eutin 08

„Unsere Serie soll einfach nicht zu Ende gehen. Heute war es die 92. Minute, die uns gerettet hat. Aber man muss auch sagen, dass es von Paco Badiane eine tolle Aktion war, der mit Zug zum Tor geht und dann nur noch gefoult werden kann“, fasst Jaacks die wichtigsten Eutiner Aktionen zusammen. Er lobte Tobinski dafür, dass er den Ball souverän versenkte. Der Eutiner Trainer sagte, dass der Verein sich sehr darum bemühe Tobinski zu halten, der ein Angebot habe, in den USA mit einem Fußball-Stipendium zu studieren.