Breitensport : Projekt „Geh-Fußball“ kommt nach Eutin

SHFV und BSG Eutin stellen am Donnerstag „Walking Football“ vor.

Harald Klipp

10. November 2019, 19:59 Uhr

Eutin | Wenn der Körper nicht mehr so recht mitspielen will, muss der Fußball nicht im Schrank liegen bleiben: Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband und sein Kooperationspartner, die Aok Nordwest wollen die Fußballvariante „Walking Football“ flächendeckend verbreiten. „Geh-Fußball“ ist eine Variante, bei der ältere Menschen oder solche, die wegen Krankheit oder Verletzungen in ihrem Bewegungsvermögen eingeschränkt sind, Fußball spielen können.

Info-Veranstaltung in der Sporthalle am Kleinen See

Der SHFV stellt das Projekt am Donnerstag, dem 14. November ab 19 Uhr in Zusammenarbeit mit der BSG Eutin in der Sporthalle Am Kleinen See vor. Der Verband unterstützt interessierte Vereine neben verschiedenen praktischen Hilfeleistungen mit einer Unterstützung in Höhe von 600 Euro pro Verein, aufgeteilt in ein Materialpaket mit Bällen und anderen Trainingsutensilien sowie eine finanzielle Förderung. Nähere Informationen gibt es bei der Vorstellung oder beim Referenten unter der Mailadresse f.thiesen@shfv-kiel.de. Die Infoveranstaltungen gliedern sich in Praxiseinheit und Infoblock. Für die Praxis sind bitte Sportkleidung, Hallenschuhe und Duschsachen mitzubringen. Beim anschließenden gemütlichen Teil lädt der SHFV zu einem erfrischenden Kaltgetränk ein.