Frauenhandball : Positive Zwischenbilanz

HSG Holsteinische Schweiz besiegt in der Landesliga Holstein die HSG Gettorf/Osdorf.

05. November 2019, 12:12 Uhr

Malente | Die Landesliga-Handballerinnen der HSG Holsteinische Schweiz gewannen erstmals in dieser Saison zwei Mal hintereinander. Nach dem Erfolg gegen den TuS Lübeck Ende Oktober gelang dem Team von Trainer Fred Boller ein 27:23(15:12)-Sieg gegen die HSG Gettorf/Osdorf.

„Wir sind gut ins Spiel gestartet“, sagte Holstein-Spielerin Kim Zühlke und lobte das gute Druckspiel mit schnellem Parallelstoß ihrer Mannschaft, wodurch die Außenspielerinnen immer wieder in gute Wurfpositionen kamen. Über 2:0 (4.) war ihre Mannschaft von Beginn an etwas besser als der Gegner. Nur zwei Mal gelang den Gästen aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde der Ausgleich; das erste Mal beim 6:6 nach dreizehn Minuten. Doch das störte die Holsteinerinnen nicht. Über 11:6 (18.) führten sie zur Pause mit drei Toren, hielten das Niveau aber zunächst nur bis fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff. „Zum Ende der ersten Halbzeit wurden wir wieder unnötig nervös. Das zog sich in der zweiten Halbzeit bis zum Unentschieden“, sagte Zühlke. Die Gäste kamen innerhalb von zehn Minuten aufgrund eines 5:0-Laufs zum 18:18, dem zweiten Ausgleich. HSG-Trainer Boller wusste den Lauf des Gegners mit einer Auszeit zu unterbrechen. Fortan gab seine Mannschaft wieder den Ton an. Die Gastgeberinnen warfen drei Tore in Folge, stellten nun wieder eine kompakte Abwehr und ließen sich auch davon nicht beeindrucken, dass die Gegnerinnen beim 24:23 drei Minuten vor dem Ende nochmals auf ein Tor herankamen und eine Manndeckung spielten. „Letztlich haben wir uns nicht unterkriegen lassen und bis zum Schluss gekämpft“, sagte Zühlke und freute sich über den vierten Sieg im siebten Spiel.

Für die HSG Holsteinische Schweiz spielten Danika Hahn und Marina Dose im Tor sowie Anna Schmidt-Holländer (8/6), Sabrina Wagner (5), Sonja Simonsen, Johanna Andersson (je 3), Jessica Plötz (3/2), Oksana Puschkarev, Yvonne Hänisch (je 2), Madita Seifert (1), Mieke Rusch, Saskia Wendt, Sarah Nadolni und Kim Zühlke.