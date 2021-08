Fussball-Kreispokal : Pokalknüller schon im Achtelfinale

Eutin 08 erwartet in der zweiten Runde den Oldenburger SV zum Duell zweier Oberligisten

Eutin | Der Fußball-Kreispokalwettbewerb in Ostholstein bietet im Achtelfinale einen Leckerbissen an. In der zweiten Pokalrunde kommt es in Eutin zum Duell der Oberligisten Eutin 08 und Oldenburger SV. Ein Termin steht noch nicht fest. Eutin 08 setzte sich im Eutin-Derby 12:0(6:0) gegen den Neudorfer SV durch, die Oldenburger siegten beim SV Göhl 15:0(8:0). ...

