Fussball : Plöner Sieg im Schiffsthalstadion

Verbandsliga Ost: TSV Plön setzt sich nach einem Treffer von Philipp Grandt 1:0 gegen den Preetzer TSV durch.

von Uwe Wallbrecht

11. August 2019, 20:55 Uhr

Plön | In einem umkämpften Derby besiegte der TSV Plön den Preetzer TSV im Schiffsthalstadion verdient mit 1:0(1:0) und feiert mit sieben Punkten aus drei Spielen einen gelungen Saisonstart in der Verbandsliga Ost. „Das war eine sehr gute Mannschaftsleistung und ein hartes Stück Arbeit“, sagte Plöns Trainer Danilo Blank nach der Partie.

Der Coach hatte als Marschroute ein frühes Zustellen der Räume ausgegeben. Gepaart mit einer starken Zweikampfführung verhinderte der TSV Plön von Beginn an einen sicheren Spielaufbau der Gäste. Beide Mannschaften arbeiteten sich im Mittelfeld aneinander ab. So sahen die knapp 200 Zuschauer eine intensive Partie, in der echte Großchancen auf beiden Seiten selten blieben. Die erste Toraktion der Heimelf entsprang einem direkten Freistoß von Philipp Grandt, der nach einer Viertelstunde knapp über das PTSV-Tor strich. In der 22. Minute zielte der Plöner Angreifer besser und schoss die 1:0-Führung heraus. In der Folge präsentierten sich die Gastgeber spielerisch strukturierter als die verunsichert wirkenden Preetzer. Bis zur Pause blieben beide Teams jedoch ohne Durchschlagskraft.

Nach dem Seitenwechsel suchten die Gäste die Offensive. Die Plöner Abwehr um die starken Mats Böckmann und Moritz Neumann blieb jedoch jederzeit Herr der Lage. Keeper Björn Alberts musste nicht ernsthaft eingreifen. Die Blank-Elf präsentierte sich gefährlicher. Meist war der quirlige Jens Henningsen an den gelungenen Offensivaktionen beteiligt. In der 52. Minute strich sein Schuss knapp am langen Eck vorbei. Nach 65 Minuten zwang der Plöner Kapitän Sören Balk den sicheren Preetzer Keeper Thorge Beuck mit einem Kopfballaufsetzer zu einer Flugparade. Beuck lenkte den Ball mit einer Faust über die Latte. Die Gastgeber kontrollierten angetrieben vom starken Jonas Bresa das Geschehen und kamen durch Grandt zu einer weiteren Chance. Er traf den Ball von der Strafraumgrenze jedoch nicht voll. Beuck konnte den Schuss sicher parieren (75.). Der PTSV hielt körperlich voll dagegen. Viele fair geführte Zweikämpfe bestimmten die Szenerie. Sieben Minuten vor dem Abpfiff spielte Bresa den eingewechselten Sherko Mohamad Ali mustergültig frei. Allein vor Beuck schlenzte der Plöner den Ball sowohl am Keeper als auch am Tor vorbei.

„Da hätten wir den Sack zumachen müssen“, meinte Co-Trainer Bruno Brillert. Gegen alles in die Offensive werfende Preetzer brachte der TSV Plön die Partie über die Zeit.