Fussball : Philipp Grandt wird eingewechselt und trifft

Verbandsliga Ost: TSV Plön geht als Tabellenzweiter in die Winterpause.

von Uwe Wallbrecht

30. November 2019, 11:50 Uhr

Schönkirchen | Der TSV Plön hat sich mit einem 5:3(1:0)-Sieg bei der TSG Concordia Schönkirchen in der Fußball-Verbandsliga Ost in die Winterpause verabschiedet, denn das für den Sonnabend angesetzte Auswärtsspiel beim Preetzer TSV ist ausgefallen. Trotz des Sieges in Schönkirchen sh Trainer Danilo Blank auch Schwächen in seinem Team.

„Natürlich bin ich mit den drei Punkten zufrieden. Allerdings lassen wir zu viele Chancen zu. Das ist eher Kopfsache. Daran werden wir arbeiten“, nahm sich der Coach vor.

In den ersten 45 Minuten attestierte er seiner Mannschaft eine starke Leistung. Nachdem Kapitän Sören Balk nach zehn Minuten für die Plöner 1:0-Führung gesorgt hatte, ließen die Gäste zweimal eine höhere Führung liegen.

Mit dem 2:0, das Thore Schöning zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff erzielte, sollte eigentlich Ruhe in die Plöner Aktionen einziehen. Stattdessen verlor das Blank-Team die bis dahin gezeigte Souveränität und kassierte per Strafstoß durch Moshood Olamide Adesanya in der 51. Minute das 1:2. Sherko Mohamad Ali stellte vier Minuten später mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her. Adesanya sorgte in der 66. Minute mit dem 2:3 erneut für den Schönkirchener Anschlusstreffer. Im Gegenzug traf Ali zum 2:4 (67.). Tayfun Otuoglu brachte die Gastgeber in der 78. Minute mit dem 3:4 erneut heran. Philipp Grandt sorgte kurz nach seiner Einwechselung mit dem 5:3 endgültig für den Plöner Sieg (89.).