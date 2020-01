Basketball : Paula Kahmke bekommt einen Sieg zum Geburtstag

Frauen-Oberliga: BG Ostholstein besiegt die Lübecker Turnerschaft mit 65:35 Punkten

27. Januar 2020, 19:21 Uhr

Eutin | Eigentlich hatten die Oberliga-Basketballerinnen der BG Ostholstein mindestens zwei Gründ zum Feiern. Da war zum einen der 65:35-Sieg gegen die Lübecker Turnerschaft und zum anderen der 25. Geburtstag von Spielmacherin Paula Kahmke. Letztlich war die Freude jedoch nicht ungetrübt, denn Jura Richter knickte fünf Minuten vor Schluss um und schied verletzt aus.

Anfangs war noch ein wenig Rost im Getriebe. Tobias Schramm, Trainer der Eutiner OPberliga-Basketballerinnen

Jura Richter habe sich wahrscheinlich den Knöchel verstaucht, meinte Coach Tobias Schramm. Ob eventuell auch die Bänder verletzt sind, müsse in der Woche geklärt werden. Die Eutinerinnen hatten Mühe, ins Spiel zu finden. Nach vier Minuten führte die Lübecker Turnerschaft 3:2. „Anfangs war noch ein wenig Rost im Getriebe“, urteilte Schramm. Erst gegen Ende des Auftaktviertels stabilsierten sich die Gastgeberinnen, sie kombinierten vor allem in den letzten sechs Minuten flüssiger, standen in der Defensive kompakt und zwangen die Gegnerinnen dazu, Würfe aus ungünstigen Positionen zu nehmen. Nach zehn Minuten lagen die Eutinerinnen 14:9 vorn.

Lotte Braun sichert sich viele Rebounds

Im zweiten Abschnitt wurde die Überlegenheit der Eutinerinnen deutlicher, sie legten besonders im Rebound zu. Das sei bisher oft eine Schwäche gewesen. Am Sonnabend glänzte hier besonders Lotte Braun, die sich die meisten Rebounds sicherte. Die BG Ostholstein baute ihren Vorsprung im zweiten Viertel auf 28:17 aus.

Auch im dritten Abschnitt bestimmten die Gastgeberinnen das Geschehen. Sichtbarer Ausdruck der Überlegenheit war, dass das dritte Viertel mit 16:3 Punkten an die Ostholsteinerinnen ging.

Im Schlussviertel war klar, dass am Eutiner Sieg nicht zu rütteln war. Im Gefühl der klaren Überlegenheit schlich sich der Schlendrian ein wenig ein, sodass die LT-Spielerinnen zu einfachen Abschlüssen kamen. Sein Team habe aber in jeder Situation im Angriff die passende Antwort gefunden, lobte Schramm die BG Ostholstein.

Die Punktausbeute teilten sich Jura Richter (14), Paulina Paaschburg (11), Lena Fobian (10), Clara Seidel, Pia Fobina (je 8), Paula Kahmke (6), Lotte Braun (5), Tine Brunner (2) und Vera Seidel (1).