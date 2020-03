Fussball : Pansdorfer kümmern sich um die Nachbarn

Hilfsprojekt „Kicker-Care“ des Landesligisten bietet Unterstützung beim Einkaufen und kleine Dienstleistungen.

Avatar_shz von shz.de

19. März 2020, 16:45 Uhr

Pansdorf | Zusammenhalt wird bei den Spielern des Fußball-Landesligisten TSV Pansdorf groß geschrieben. Dass sich dies nicht nur innerhalb der Mannschaft beschränkt, beweist der Verein in Zeiten des Coronavirus mit einer sozialen Initiative. Mit „Kicker-Care“ Pansdorf bietet das Fußballteam hilfsbedürftigen Menschen aus der Region seine Unterstützung an, sei es beim Einkauf oder bei anderen Gefälligkeiten.

„Da ich beruflich im Vertrieb viel mit Österreich und Italien zu tun habe, weiß ich, dass da noch einiges auf uns zukommen kann“, erläutert Helge Thomsen, Trainer des TSV Pansdorf die Beweggründe zum Start der Initiative. Thomsen stieß mit seiner Idee bei seinem Freund Dirk Tostmann von „Pönitz TV“ auf Begeisterung und auch die Spieler erklärten sofort ihre Bereitschaft, sich gesellschaftlich zu engagieren. Wer Hilfe in Anspruch nehmen möchte, kann sich telefonisch unter der Nummer 04504/8198779 oder über die Mailadresse pansdorf@kicker-care.de an die hilfsbereiten Sportler wenden.

Bisher ist Kicker-Care auf gute Resonanz gestoßen. „Mich haben auch schon viele Leute angesprochen, dass sie unsere Initiative als Vorbild nehmen und spontan in der Familie oder im Freudenkreis ihre Hilfe angeboten haben“, sagt Thomsen, der sich freuen würde, wenn auch andere Vereine und Mannschaften bei der Initiative mitmachen würden. So können Kräfte sinnvoll gebündelt werden, um schwächeren Mitmenschen zu helfen. „Zum Schutz aller führen wir keine Tätigkeiten ohne unmittelbaren körperlichen Kontakt durch. Der gebotene persönlichen Abstand von zwei Metern wird jederzeit gewahrt“, betont Thomsen. Der Trainer des Landesliga-Spitzenreiters hofft, dass bald wieder der Sport im Mittelpunkt steht, bis dahin setzt er auf das verantwortungsbewusste Verhalten der Gesellschaft: „Ich habe einen Arbeitsweg von rund vier Kilometern und finde es erschreckend, an wie vielen Menschenansammlungen aller Altersklassen ich auf dem Weg vorbeikomme. Wir alle sollten unser Handeln in dieser Zeit zum Wohle der Gemeinschaft anpassen.“