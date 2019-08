Fussball : Pansdorfer 5:1-Traumstart

Fußball-Landesliga: TSV besiegt Aufsteiger SV Tungendorf Neumünster verdient und deutlich.

von Dieter Hartmann

04. August 2019, 20:33 Uhr

Pansdorf | Fußball-Landesligist TSV Pansdorf ist ein Traumstart gelungen. Das Team von Trainer Helge Thomsen besiegte zum Auftakt den Aufsteiger SV Tungendorf Neumünster auch in der Höhe verdient mit 5:1(2:1) Toren. „Das war eine wirklich geschlossen gute Mannschaftsleistung“, sagte der Coach.

okpress

Die Pansdorfer hatten sich viel vorgenommen und begannen sehr konzentriert. Das zahlte sich bereits in der siebten Minute aus, als Joel Denker ein Zuspiel von Marwin Miljic zum 1:0 verwertete. Als Philip Kunert in der 21. Minute auf 2:0 erhöhte schien die Begegnung bereits gelaufen zu sein. Doch im direkten Gegenzug nutzten die Gäste eine Unaufmerksamkeit in der Pansdorfer Hintermannschaft zum Anschlusstreffer. Jetzt war Neumünster wieder im Spiel und gestaltete das Geschehen ausgeglichen. Die Entscheidung zu Gunsten der Gastgeber fiel in der 52. Minute mit dem dritten Pansdorfer Treffer. Auf Vorlage von Felix Krüger traf Miljic zum 3:1.

Der TSV Pansdorf bestimmte fortan das Geschehen und war die klar bessere Mannschaft, während die Gäste zusehends abbauten. Mit einem Doppelschlag in der 80. Minute zogen die Pansdorfer auf 5:1 davon. Zunächst schloss Kai Hahn einen Konter nach einer Gäste-Ecke mit einem Heber über den Neumünster-Torwart ab, dann traf Felix Krüger mit einem platzierten Schuss zum Endstand.

„Letztlich war unsere bessere Physis ausschlaggebend. Auch wenn der SV Tungendorf Neumünster in der ersten Halbzeit seine Ligatauglichkeit unter Beweis gestellt hat, hatte ich nie das Gefühl, dass für uns etwas anbrennen könnte. Das lag allerdings auch an unserer guten Leistung“, sagte Helge Thomsen.