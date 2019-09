Fussball : Pansdorfer 2:0-Sieg gerät nie in Gefahr

Landesliga Holstein: TSV setzt sich bei Comet Kiel durch und behauptet die Tabellenspitze.

Avatar_shz von Volker Schinkewitz

15. September 2019, 16:02 Uhr

Kiel | Der TSV Pansdorf ist in der Fußball Landesliga Holstein nicht zu stoppen. Beim SVE Comet Kiel gewannen die Pansdorfer mit 2:0(1:0) Toren und untermauerten damit die Tabellenführung.

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit agierten beide Mannschaften aus einer stabilen Defensive heraus. Der TSV Pansdorf hatte mehr Ballbesitz, konnten sich aber nur selten in der gegnerischen Hälfte in Szene setzen. Die erste gute Möglichkeit hatte Comet Kiel nach 30 Minuten, der Ball ging über das Tor. Die Kieler wurden in der Folgezeit stärker und drängten Pansdorf an den eigenen Strafraum zurück. Janneck Rassmanns verfehlte mit einem Distanzschuss das Pansdorfer Tor um einen Meter (32.). Kurz darauf die nächste Großchance für Comet, diesmal vertändelten die Haupstädter den Ball leichtsinnig (36.).

Kai Hahn trifft mit Übersicht

Das Spiel nahm jetzt Tempo auf. Pansdorf wurde mutiger und kam seinerseits zu Möglichkeiten. Marwin Miljic testete Comet-Torhüter Martin Hering mit einem Distanzschuss (39.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ging Pansdorf in Führung. Felix Krüger bediente Kai Hahn, der mit Übersicht das 1:0 erzielte (46.).

Pansdorf setzte nach dem Seitenwechsel nach. Krüger kam freistehend nach einem Kieler Abwehrfehler zum Abschluss, verzog aber knapp (48.). In der 55. Minute behielt Krüger die Übersicht. Über Timo Kistein und Miljic kam der Ball zu Krüger, der auf 2:0 erhöhte. Pansdorf hatte das Spiel jetzt im Griff und nutzte die sich bietenden Räume für weitere Möglichkeiten. Auf Vorarbeit von Lars Wossidlo setzte Miljic den Ball an die Latte (62.). Holger Mess scheiterte mit einem Schuss aus 13 Metern an Hering (64.).

Zwei Minuten später hätten die Pansdorfer das 3:0 erzielen müssen. Miljic ließ drei Kieler aussteigen, Hering konnte parieren, der Nachschuss von Hahn wurde von einem Kieler Verteidiger auf der Linie geklärt (64.). So blieb die intensive Begegnung bis zum Ende spannend, der Pansdorfer Sieg geriet aber nicht mehr in Gefahr.