Handball : Ostsee-Handballer verpflichten Jannes Farschchi

Drittligist aus Ostholstein meldet den fünften Neuzugang zur Saison 2020/21.

Avatar_shz von Harald Klipp

24. Juni 2020, 15:19 Uhr

Eutin | Mit Jannes Farschchi verpflichtet Handball-Drittligist HSG Ostsee Neustadt/Grömitz ein weiteres Talent. Der 22-jährige angehende Brandmeister der Berufsfeuerwehr ist Kreisläufer und Abwehrexperte. 14 Jahre lang hat er das Handball Einmaleins beim VfL Schwartau gelernt und hat dort unter anderem mit Piet Möller, Marius Nagorsen, Yannik Barthel, Henning Rost und Alex Haß zusammen in der Jugend-Bundesliga und in der Oberliga mit der U23 des Vfl gespielt. In der vergangenen Saison war er in der SH-Liga für Tills Löwen aktiv.

Farschchi ist Berufsfeuerwehrmann in Kiel

In seinem Beruf als Brandmeisteranwärter ist er teilweise in 24-Stunden-Schichten gefordert. Dennoch habe er sich riesig gefreut, als er das Angebot bekommen habe, in der 3. Liga Handball zu spielen. Ihn reize die Aussicht, mit alten Freunden und Teamkollegen aus seiner Zeit beim VfL Schwartau in einer Mannschaft zu stehen. Auch die Rahmenbedingungen passten für ihn. „Da ich mittlerweile in Kiel wohne und dort bei der Berufsfeuerwehr meine Ausbildung durchlaufe, kann ich Teil der Kieler Fahrgemeinschaft sein. Natürlich bin ich durch den Schichtdienst zeitlich ein wenig eingeschränkt, jedoch kenne ich das von meiner Zeit aus der Oberliga beim VfL Schwartau, wo es super funktioniert hat“, sagt Jannes Farschchi.

Wir wollen mit Jannes Farschchi vor allem zusätzliche Stabilität in der Abwehr gewinnen. Frank Barthel, sportlicher Leiter der HSG Ostsee

Frank Barthel, der sportliche Leiter der HSG, ist überzeugt, dass Jannes Faschchi ins Team passt: „Wir wollen mit ihm vor allem zusätzliche Stabilität in der Abwehr gewinnen. Er steht für unser Credo mit Spaß und Leidenschaft zum Erfolg zu kommen. Ich kenne Jannes Farschchi schon lange und weiß, das er immer bereit ist alles zu geben, er verfügt über die nötige Disziplin. Auf der anderen Seite ist er jemand, der für jeden Spaß zu haben ist. Das ist genau die Kombination, mit der wir agieren wollen.“