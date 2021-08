Kugelstoßen mit Video-Interview : Olympiasiegerin Claudia Losch beweist in Eutin ihre Fitness

Deutsche Rekordmeisterin stößt die Kugel beim Werferabend mit 61 Jahren über 10 Meter weit

Eutin | Das kommt bei einem Sportfest des Polizeisportvereins Eutin nicht alle Tage vor. Beim Werfertag ging am Mittwochabend im Kugelstoßen eine Olympiasiegerin an den Start: Claudia Losch, Welt- und Europameisterin, mit fünf Titeln deutsche Rekordmeisterin und 1984 Goldmedaillengewinnerin in Los Angeles, ist heute 61 Jahre alt. Sie verbringt ihren Urlaub in ...

