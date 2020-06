Fussball : Oberliga-Aufstieg zum 100. Geburtstag

Der TSV Pansdorf kehrt nach 20 Jahren Abwesenheit als Landesligameister in die Oberliga zurück.

01. Juni 2020, 16:41 Uhr

Pansdorf | Die große Meisterfeier ist vorerst vertagt. Der TSV Pansdorf hat als frisch gebackener Aufsteiger in die Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein aber bereits wieder das Training aufgenommen. „Nach der langen Pause wollen wir uns bis Ende Juni zumindest wieder zweimal in der Woche im Teamtraining ein wenig mit dem Ball bewegen. Natürlich alles mit Abstand und eingeschränkt“, sagt Trainer Helge Thomsen, der sich nach Abbruch der Landesliga-Saison über den Aufstieg in die höchste Spielklasse des Landes freut.

Die Pansdorfer kehren nach 20 Jahren in die Oberliga zurück. Da der Aufstieg mit dem 100jährigen Vereinsjubiläum zusammenfällt, hätte es eigentlich eine große Feier am Techauer Weg geben sollen. „Die Party muss erst einmal ausfallen, wird aber nachgeholt, sobald wieder gefeiert werden darf“, betont Thomsen.

Da wir uns sportlich qualifiziert haben, wollen wir das Abenteuer Oberliga jetzt auch wagen. Helge Thomsen, Trainer des TSV Pansdorf

Der Aufstieg fühlt sich für den Meistertrainer aufgrund des Saisonabbruches noch unwirklich an: „Natürlich hätten wir gerne die Saison auf dem Platz entschieden. Trotzdem glaube ich, dass der Aufstieg verdient ist. Wir haben bis zum Abbruch eine herausragende Saison gespielt und waren vom ersten Spieltag an Tabellenführer. Da wir uns sportlich qualifiziert haben, wollen wir das Abenteuer Oberliga jetzt auch wagen.“

Timo Kirstein hängt die Fußballschuhe an den Nagel

Die Mannschaft bleibt zum Großteil zusammen, Abgänge sind bisher nur Jannik Jalas, den es zur Sportvereinigung Pönitz zieht, und Timo Kirstein, der seine aktive Laufbahn beendet. „Die Mannschaft hat sich unheimlich weiterentwickelt. Wir haben tolle Charaktere und eine gute Stimmung. Wir wollen den Kader noch mit dem einen oder anderen Spieler verstärken und sind da auch in guten Gesprächen. Wir freuen uns auch die Herausforderung in der neuen Spielklasse“, sagt Thomsen, der großen Vertrauen in sein Team hat.

Ulf Müller kümmert sich um die Kaderplanung

Im Umfeld stellt sich der TSV Pansdorf noch breiter auf. Co-Trainer Ulf Müller wird in Zukunft die Funktion des Teammanagers übernehmen und sich zunächst um die Kaderplanung kümmern. Thomsen hofft, dass ab September die neue Saison wie aktuell geplant starten kann und will ab Juli mit der Vorbereitung beginnen: „Bis dahin haben wir noch einige Hausaufgaben zu erledigen.“

Und vielleicht kann im Rahmen der Saisonvorbereitung auch die Meister- und Aufsteigsfeier nachgeholt werden.