Fussball : Nora Riemchen trainiert die BSG Eutin

Frauenfußball: Spielgemeinschaft mit dem TSV Neustadt ist aufgelöst – Saisonstart heute um 16 Uhr in Trittau.

von Nils Hirseland

23. August 2019, 12:39 Uhr

Eutin | Es gab in der Sommerpause einige Veränderungen für die Fußballerinnen aus Eutin. Die Spielgemeinschaft zwischen dem TSV Neustadt und der BSG Eutin wurde beendet. Fortan tritt die Mannschaft in der Landesliga Holstein wieder als BSG Eutin auf. Auch auf dem Trainerstuhl hat sich etwas getan. Sören Hüttmann gab das Zepter an Nora Riemchen ab. Ihr erstes Punktspiel der neuen Saison bestreiten die Eutinerinnen heute ab 16 Uhr bei der SG Holstein Süd in Trittau.

Nils Hirseland

Nora Riemchen selbst spielt seit einigen Jahren bei der BSG. Jessica Kroll und Antonia Albert wechselten nach Eutin und verstärken den Kader.

„Wir sind Mitte Juli in die Vorbereitung gestartet. Neben Laufeinheiten und Fußballtraining haben wir zweimal die „Yawara Sportschule“ in Kiel besucht. Dort haben wir von unserer Ersatztorhüterin Janine Feldmann eine Einführung ins Kickboxen erhalten. Außerdem haben wir in einer Trainingseinheit in Neustadt Beach-Volleyball gespielt“, erläutert die neue Trainerin zur Vorbereitung.

Es folgten zwei Testspiele. Das erste Spiel gewann die BSG mit 4:1 gegen den BCG Altenkrempe. Die Torschützen waren Ronia Arpe und Denise Ramin. Der zweite Test endete 1:1 gegen den FC Kilia Kiel. Laureen Sontowski traf auf Seiten der Eutiner Fußballerinnen. „Wir waren gegen Altenkrempe mit dem Spielverlauf zufrieden, auch wenn das Ergebnis höher hätte ausfallen können. Doch dafür hatten wir die Gelegenheit, unsere Neuzugänge das erste Mal einzusetzen. Mit dem Ergebnis gegen Kiel sind wir zufrieden. Kiel wird in dieser Saison eine Liga über uns spielen. Wir haben uns gut verkauft, auch wenn wir einige Chancen ungenutzt gelassennhaben. Solche Gelegenheiten müssen wir in der Saison besser nutzen“, lautete das Fazit von Nora Riemchen zu den Testspielen.

Bis auf die verletzten Eva Polley und Rachel Grygas kann die Trainerin beim Punktspielstart auf den gesamten Kader zurückgreifen.

Übrigens: Die Fußballerinnen sind auch in den sozialen Medien aktiv. Bei Facebook findet man die Seite „BSG Eutin Frauen“ und bei Instagram sind die Eutinerinnen unter „bsg_eutin_frauen“ zu finden.

Das Aufgebot der BSG Eutin:

Tor: Sarah Runge, Janine Feldmann.

Abwehr / Mittelfeld / Angriff: Laureen Sontowski, Annika Falk, Svenja Hüttmann, Merle Bresa, Jonna Braun, Svenja Niedorf, Lotte Braun, Ronja Arpe, Christina Salewksi, Eva Polley, Sarah Hohenstein, Lisa Wackernagel, Clara Wackernagel, Emma Handt, Rachel Gryhas, Denise Ramin.