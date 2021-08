Fussball-Oberliga : Nikolaus Wulf ist neuer Kapitän bei Eutin 08

Neuwahl vor dem Oberligaauftakt – Basti Witt ist Stellvertreter von Stellvertreter Tim Schüler

17. August 2021, 18:42 Uhr

Eutin | In den letzten beiden Jahren haben Verletzungen Basti Witt immer wieder zurückgeworfen. Oft stand er kurz davor, wieder auf den Platz zurückzukehren – bis ihn erneut körperliche Probleme stoppten. Als Kapitän stand er nur selten auf dem Platz. Jetzt haben die Oberligafußballer von Eutin 08 mit Nikolaus Wulf einen Nachfolger als Mannschaftsführer gewählt, Tim Schüler ist der Stellvertreter, Witt ist dessen Stellvertreter.

„Wir haben die Mannschaft gefragt, und die hat sich mit Mehrheit für eine Neuwahl entschieden“, sagt Trainer Dennis Jaacks. Mit Basti Witt sei die Entscheidung ausführlich besprochen worden. Er habe sogar am Montagabend bei der Mannschaftsbesprechung erläutert, dass er den Beschluss akzeptiere, dass ein neuer Kapitän gewählt wird, der die Mannschaft auch tatsächlich auf das Spielfeld führt.

Im Nachhinein geht es weniger harmonisch zu. Da beschwerte sich Witt dem Vernehmen nach darüber, dass er abgesetzt worden sei. Er habe sich stets für die Belange der Mannschaft eingesetzt. Für seine lange Verletzungszeit könne er nichts. So hat es die Online-Plattform „Sportbuzzer“ berichtet. Witt war am Dienstag bis zum späten Nachmittag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Am Sonnabend, den 21. August steht für Eutin 08 das erste Saisonspiel der Oberliga Süd auf dem Programm. Die Eutiner treten um 14 Uhr beim FC Dornbreite an. Die Oberligasaison wird offiziell am Freitag ab 18.30 Uhr mit der Partie TSV Pansdorf gegen den SV Eichede eröffnet.