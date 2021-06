Leichtathletik : Niklas Sagawe gewinnt die Silbermedaille

Deutsche U23-Meisterschaften: Sagawes erster Speerwurf ist sein weitester.

Bis zum fünften von sechs Versuchen hatte Niklas Sagawe vom Polizeisportverein Eutin die Hand am deutschen U23-Meistertitel und an der Goldmedaille. Er legte mit seinem ersten Speerwurf bei den Titelkämpfen in Koblenz 71,47 Meter vor. Doch Maurice Voigt vom LC Jena konterte mit seinem vorletzten Wurf, der bei 73,81 Metern landete. Die Bronzemedaille g...

