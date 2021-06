Deutsche Leichtathletikmeisterschaften : Niklas Sagawe erreicht den fünften Platz

Speerwerfer des PSV Eutin wirft mit 71,05 Metern eine persönliche Saisonbestleistung.

Braunschweig | Trainer Michael Wormack und Speerwerfer Niklas Sagawe zogen nach den deutschen Leichtathletikmeisterschaften eine positive Bilanz. Sagawe erreichte den fünften Platz, erzielte mit 71,05 Metern eine persönliche Saisonbestleistung und geht zuversichtlich in die nächsten Wettkämpfe. Ende Juni will Niklas Sagawe bei den deutschen U23-Meisterschaften in Ko...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.