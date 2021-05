Aufholjagd wurde nicht belohnt : Niederlage trotz gutem Einstand von Alexander Haß im Tor des VfL Lübeck-Schwartau

26:34(10:21)-Auswärtsniederlage nach schwacher erster Halbzeit beim EHV Aue.

Lössnitz | Das Mittwochspiel gegen den TuS Nettelstedt-Lübbecke hat die Zweitliga-Handballer des VfL Lübeck-Schwartau zu viel Kraft gekostet. Sie verloren am Sonntagnachmittag in der Sporthalle Lößnitz beim EHV Aue mit 26:34(10:21) Toren. Dabei gab in der zweiten Halbzeit Torwart Alexander Haß, den der VfL in einer Blitzaktion am Himmelfahrtstag aus der 3. Liga ...

