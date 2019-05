Fussball : Neubeginn mit der SG Neustrand

TSV Neustadt und Strand 08 wollen nach dem Rückzug von Frank Salomon eine Spielgemeinschaft bilden.

von shz.de

30. Mai 2019, 15:45 Uhr

Neustadt | Der NTSV Strand 08 und der TSV Neustadt gründen im Fußball eine Spielgemeinschaft mit dem Namen SG Neustrand. Für die auseinanderfallenden Strandpiraten ist das die erhoffte Rettung. Nach Absprung des Sponsors, dem Abschied von Trainer Frank Salomon und aller Spieler stand die Fußballsparte im Timmendorfer Strand kurz vor dem Ende. Nun hat der Verein zusammen mit dem TSV Neustadt eine Lösung gefunden.

In der kommenden Saison soll die neue SG Neustrand in der Landesliga antreten. Eine zweite Mannschaft ist für die Kreisliga vorgesehen. „Strand 08 hat nach Möglichkeiten gesucht und weiß, dass wir eine geordnete Fußballabteilung mit einem starken Jugendbereich haben. Wir haben die Chance schnell ergriffen. Die Spieler, die jetzt aus der A-Jugend kommen, können nun in einer deutlich höheren Klasse spielen. Und Strand 08 hat die nächsten Jahre Zeit, sich zu erholen und eine neue Fußballabteilung aufzubauen“, erläutert Jugendkoordinator Frank Schilling vom TSV Neustadt. Er sieht als Co-Trainer der Herrenmannschaft ganz neue Möglichkeiten. „Wir haben jetzt auch die Chance, unseren Ruf zu verbessern. Wir sind ein Verein mit fast 2000 Mitgliedern. Die Fußballmannschaft des TSV Neustadt ist keine Sauf- und Thekentruppe. Wir wollen Fußball mit Seele spielen. Wir haben eine große Verantwortung, Jugendliche zu fördern und in den Seniorenbereich zu integrieren. Deshalb haben wir uns auch von rund zehn Spielern getrennt, die charakterlich nicht mehr zu uns gepasst haben“, sagte Schilling.

Die vielen Trainerwechsel und Achterbahnfahrten der Fußballer in der Kreisliga sollen der Vergangenheit angehören. Das Wagnis der Landesliga ist dem Co-Trainer der neuen SG Neustrand durchaus bewusst. Der Kader wird voraussichtlich aus Spielern aus der Kreisliga und der A-Jugend bestehen. Natürlich werden auch derzeit weitere Verhandlungen geführt.

Für die Reserve fehlt noch ein Trainer. Mit Marius Kluge om VfB Lübeck meldet die SG Neustrand den ersten Neuzugang. Schilling setzt vor allem auf Teamgeist: „Wir möchten keine Legionäre anwerben. Das ist nicht unser Weg. Wir werden auch keine Jugendlichen in der Landesliga verprellen. Vielmehr ist es eine Chance. Wenn wir in der Landesliga scheitern, sammeln wir Erfahrung und finden uns in einer Liga wieder, die vielleiht besser zu uns passt. Die Gelegenheit höherklassig zu spielen sollten wir uns nicht entgehen lassen. Wir können beweisen, dass unser Verein mit der Spielgemeinschaft seinen Ruf deutlich verbessern kann“, gibt sich Schilling optimistisch.

Die aktuellen Überlegungen sehen vor, dass die Spiele in beiden Orten stattfinden. So könnte sich die Verantwortlichen vorstellen, dass die Hinrunde in Neustadt und die Rückrunde in Timmendorfer Strand gespielt wird.