2. Volleyball-Bundesliga : Moritz Behr fehlt im Spitzenspiel

Ex-Eutiner muss am Sonntag beim Spiel der Kieler „Adler“ in Moers zusehen.

04. Dezember 2020, 17:19 Uhr

Kiel | Ausgerechnet beim Mittwochstraining vor dem wichtigen Spiel beim Moerser SC hat es Steller Moritz Behr erwischt: Er läuft zu einem hoch abgewehrten Ball und will ihn seinem Mitspieler maßgerecht vorlegen. Tausend Mal geübt, tausend Mal ist nichts passiert. Doch diesmal steht ein Mitspieler im Weg, beide prallen zusammen, Behr will mit ausgestrecktem Arm die Karambolage abfangen. Aber es ist zu spät, er überstreckt das Handgelenk, trainiert weiter, Adrenalin dämpft das Schmerzempfinden. Nach dem Training kommt der Schmerz, nach dem Arztbesuch die Diagnose: Das Handgelenk ist angebrochen, das Gelenk wird geschient, die Folge: vier Wochen Volleyballpause.

Der Kieler MTV ist mit Trainer Matthes Behlen sportlich in der 2. Bundesliga zu Hause, gilt daher als „Profimannschaft“ – obwohl es im ganzen Team keinen einzigen Profi gibt. Studenten und Berufstätige spielen erfolgreich Volleyball. Darunter zwei Spieler, die ihr sportliches Handwerk in der Jugend beim Polizeisportverein Eutin und den Trainern Arne Friedrichsen/Günter Krispin erlernt haben: Stellspieler Moritz Behr und Mittelblocker Robin Hanke. Beide gehören zu den Leistungsträgern, Moritz Behr ist in der Saison 2019/20 zum „MVP“, „Most Valuable Player“, also wertvollster Spieler, gewählt worden.

Gemeinsam mischen die Beiden mit den Kieler „Adlern“ die 2. Liga auf, haben nach sieben Spielen sieben Siege auf dem Konto. Das bedeutet in der Tabelle den zweiten Platz, hauchdünn hinter Spitzenreiter SV Lindow-Gransee. Der Dezember ist der Monat der Wahrheit, denn da reisen die Adler aus dem Norden am Sonntag nach Moers zum Tabellenvierten, dann geht es zum Erstplatzierten nach Brandenburg und zu guter Letzt zum TuS Mondorf, der auf dem dritten Platz steht. „Es ist natürlich ärgerlich, dass es mich vor diesen drei Top-Spielen erwischt hat. Aber so ist das eben im Sport, da gehören Verletzungen dazu“, sagt Moritz Behr gelassen.

Für ihn wird Max Behlen das Spiel lenken. „Er wird ins kalte Wasser geworfen, aber er wird die Aufgabe meistern“, ist Behr überzeugt. Die Kieler stehen in der Spitzengruppe der Liga – und gehen mit Zuversicht in die Spitzenspiele. „Wir haben keinen Druck und können frei aufspielen“, gewährt der Kieler mit der Nummer 1 auf dem Trikot einen Einblick in die Gemütslage der Mannschaft.

„Die Fahrt nach Moers dauert sechs Stunden, wir reisen am Sonntag an, steigen aus dem Auto – und dann geht es schon aufs Spielfeld“, beschreibt der Spielmacher den Ablauf, den man hochbezahlten Profis sicher nicht zumuten würde. „Durch die Einstufung als Profimannschaft dürfen wir unserem Sport auch im Lockdown nachgehen“, sagt Moritz Behr. Das Team darf mit Ausnahmegenehmigung drei Mal pro Woche trainieren und – unter Ausschluss von Zuschauern – Punktspiele bestreiten.

„Selbstverständlich halten wir uns an Abstandsregeln und an die Maskenpflicht“, erläutert der 27-Jährige. Er weiß, dass es in diesen Tagen ein Privileg ist, dass er seinem Sport nachgehen darf: „Und es sieht zurzeit tatsächlich so aus, als könnten wir die Saison zu Ende spielen.“