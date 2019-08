Fussball : Moderate Veränderungen

Landesligist TSV Pansdorf beginnt die Saison heute mit einem Heimspiel gegen den SV Tungendorf.

02. August 2019, 13:50 Uhr

Pansdorf | Der TSV Pansdorf startet am Sonnabend um 14 Uhr mit einem Heimspiel gegen den SVT Neumünster in die Saison 2019/2020. In der Vorsaison gehörten die Pansdorfer zu den positiven Überraschungen in der Landesliga Holstein und belegten einen herausragenden vierten Tabellenplatz.

Trainer Helge Thomsen möchte in der neuen Saison an die gezeigten Leistungen anknüpfen, bremst aber gleichzeitig die Euphorie: „Wir haben eine überragende Saison gespielt, natürlich macht das Lust auf mehr. Wir können uns aber auch realistisch einschätzen. Hinter den drei Aufsteigern, die mit weitem Vorsprung die Liga beherrschten, haben wir das Verfolgerfeld angeführt, nicht mehr und nicht weniger. Wir waren nicht die Mannschaft, die den Gegner an die Wand gespielt hat sondern mussten uns jeden Punkt hart erarbeiten. Wir müssen mannschaftlich geschlossen auftreten, diszipliniert und leidenschaftlich spielen, nur so können wir den Tabellenplatz bestätigen.“

Dass in Pansdorf die mannschaftliche Geschlossenheit groß geschrieben wird, zeigen auch die nur moderaten Veränderungen im Kader. Fast alle Stammspieler konnten gehalten werden, verstärkt haben sich die Ostholsteiner vor allem in der Offensive. Mit Alexander Witt kam ein torgefährlicher Flügelstürmer vom TSV Travemünde, Finn-Luca Anders hat als Stürmer seinen Torriecher zuletzt beim MTV Ahrensbök unter Beweis gestellt, kann darüber hinaus aber auch sehr variabel eingesetzt werden. Pech hatte Eigengewächs Nils Krampe, der sich in der Vorbereitung einen Kreuzbandriss zugezogen hat und für mehrere Monate ausfallen wird.

Helge Thomsen ist mit den Leistungen in der Vorbereitung zufrieden. Die Spieler befinden sich in einem körperlich guten Zustand. Auch spielerisch hat sich die Mannschaft weiterentwickelt. „Wir haben das System ein wenig umgestellt und wollen vor allem gefährlicher im Spiel mit dem Ball werden“, so Thomsen. Zuletzt fehlte der Mannschaft die Frische, die soll aber rechtzeitig zum ersten Saisonspiel zurückkehren.

Auf ein konkretes Saisonziel will sich Thomsen nicht festlegen, dafür ist die Liga zu unberechenbar. Gleich Sieben Teams sind zur Saison 2019/2020 neu dabei. Thomsen ist sich sicher, dass es einige Überraschungen geben wird: „Klarer Favorit ist für mich der VfR Neumünster, dahinter gibt es einige Mannschaften, die oben angreifen möchten und sicherlich stärker einzuschätzen sind als Pansdorf. Wir wollen erst einmal gut starten und als Kollektiv überzeugen. Dann werden wir sehen, was möglich ist.“





Zugänge: Finn-Luca Anders (MTV Ahrensbök), Alexander Witt (TSV Travemünde), Max Marlin Stammer (TSV Pansdorf II), Nils Krampe, Etienne Noel Grimm (beide TSV Pansdorf U19).

Abgänge: Dennis Schumacher (ATSV Stockelsdorf), Fynn Facklamm (pausiert), Julian Wohlfahrt, Lukas Dittschlag (beide unbekannt).

Tor: Dennis Schramm (21), Max Marlin Stammer (20), Lars Möller (30), Patrick Raube (24).

Abwehr: Moritz Manthe (20), Lars Wossidlo (28), Kevin Knetsch (24), Daniel Greger (25), Philip Kunert (22), Maik Themer (29), Ben Boebs (20), Holger Meß (26), Marco Freihube (31), Julian Gerlach (31), Marcel Sinn (23).

Mittelfeld: Finn-Luca Anders (20), Hauke Schult (25), Felix Krüger (28), Timo Kirstein (29), Nils Krampe (19), Jan-Malte Basse (21), Jannik Jalas (20), Dennis Zimmermann (26), Paul Mathe (22), Kai Hahn (23), Joel Denker (25), Alexander Witt (24).

Angriff: Marwin Miljic (21), Etienne Noel Grimm (19).

Trainer: Helge Thomsen (36) im zweiten Jahr.

Co-Trainer: Carsten Henck (52), Ulf Müller (36).

Torwart-Trainer: Lukas Jordan (28), Torben Rothe (30).