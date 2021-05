Ein seltenes Jubiläum : Michael Ahnfeldt ist seit 50 Jahren Leichtathletiktrainer

Pensionär ist seit einem halben Jahrhundert Übungsleiter im Polizeisportverein Eutin und auch im Ruhestand noch aktiv.

Seine Trainerlizenz ist Michael Ahnfeldt vor Kurzem in die Hände gefallen. Sie ist am 25. April 1971 ausgestellt worden. So feiert der 70-Jährige pensionierte Polizeibeamte ein seltenes Jubiläum. Er ist seit 50 Jahren Leichtathletiktrainer und hilft immer noch aus, wenn beim Polizeisportverein Eutin Not am Mann ist. In der Regel steht er ein- bis zweim...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.