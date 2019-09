Fussball : Mattes Boysen ragt heraus

Kreisliga: Fortuna Bösdorf verliert dennoch 0:3(0:2) beim Oldenburger SV II.

Avatar_shz von Harald Klipp

30. September 2019, 10:02 Uhr

Oldenburg | „Wir haben in der ersten Halbzeit keinen Zugriff aufs Spiel bekommen“, sagte Trainer Ismet Nac nach der 0:3(0:2)-Niederlage des SV Fortuna Bösdorf in der Fußball-Kreisliga bei der Reserve des Oldenburger SV. Die Gäste waren nur mit einer Rumpf-Elf angetreten und fanden erst nach Pause Mittel, um das Spiel ausgeglichener zu gestalten.

Hannes Goertz (31.) und Rene Mario Marquardt (37.) schossen die Oldenburger 2:0 in Führung. In den zweiten 45 Minuten mehr Ballbesitz, aber im Abschluss kein Glück gehabt, meinte Nac in seiner Spielanalyse. Die Gastgeber seien „bissig und griffig“ gewesen und hätten sich die Halbzeitführung verdient. Er bescheinigte bei den Oldenburgern Hannes Goertz eine überragende Leistung, bei den Fortunen sei der junge Mattis Boysen der überragende Spieler gewesen. Den Treffer zum 3:0-Endstand markierte Goertz in der dritten Minute der Nachspielzeit. “Wir haben noch einige Endspiele vor uns. Unsere Punkte müssen wir gegen andere Mannschaften holen“, blickt Isi Nac voraus.