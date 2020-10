Fussball : Marvin Meyer erzielt das Tor zum 3:1-Endstand

Kreisklasse B: Griebeler gelingt ein 3:1(1:0)-Arbeitssieg beim SC Kaköhl II.

27. Oktober 2020, 18:08 Uhr

Blekendorf | Der Griebeler SV hat in der B-Klasse einen 3:1(1:0)-Arbeitssieg beim SC Kaköhl II erreicht. Die Gastgeber spielten robust und agierten mit weiten Bällen. Der Begegnung fehlte es am nötigen Spielfluss.

Kurz vor dem Pausenpfiff schlug Tim Marckmann eine lange Flanke. Johannes Schütt verlängerte per Kopf auf Markus Möller, der zum 1:0 traf (45.). Nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Gäste das Spielgeschehen. Doch zunächst fälschte Marvin Meyer eine Hereingabe in den Strafraum ins eigene Tor zum 1:1 ab (63.). Nach einer Ecke erzielte Lukas Jahn das 2:1 (71.). Zwei Minuten später zeigte Marvin Meyer, dass er auch ins richtige Tor treffen kann und schoss nach Vorlage von Marcel Kramp das 3:1 (73.). „Ich bin zufrieden, dass wir den Kampf angenommen und das Spiel am Ende verdient gewonnen haben. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung“, sagte der Griebeler Spielertrainer Johannes Schütt.